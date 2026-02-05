En vivo: la fiscalía pide la pena para Walter Bento y el resto de los condenados

El Ministerio Público Fiscal realizará su pedido de pena para el exjuez Walter Bento y el resto de los implicados en la megacausa.

El Ministerio Público Fiscal realizará su pedido de pena para el exjuez Walter Bento y el resto de los implicados en la megacausa.

El Ministerio Público Fiscal realizará este jueves su pedido de pena para el exjuez federal Walter Bento y el resto de los 16 condenados en la megacausa, durante el denominado "juicio de cesura".

Esta mañana, los implicados volvieron a dar su testimonios y el ex magistrado dio un relato de su historia de vida y enfatizó en su solicitud para cumplir la pena en prisión domiciliaria.

Los siguientes en brindar testimonio fueron Nahuel Bento, Luciano Ortego, Walter Bardinella, Walter Bardinella Donoso, Francisco “Chato” Álvarez, Jaime Alba, José María Sanguedolce y Daniel Gonzalo Martínez Pinto, entre otros de los condenados.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 15 hs. En esta instancia el Ministerio Público Fiscal expondrá los alegatos solicitando una pena de prisión efectiva o en suspenso para todos los condenados. Luego se dará intervención a la defensa.

La jueza Gretel Diamante adelantó también que este viernes se desarrollará una nueva audiencia en la que se volverá a dar derecho de las últimas palabras a los condenados y posteriormente se leerá el veredicto con las penas que el Tribunal Oral Federal Nº 2 habrá establecido para los 17 culpables en el marco de esta causa.