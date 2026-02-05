Walter Bento condenado: el Tribunal definió cuándo se conocerá la pena

Luego de la condena por corrupción contra Walter Bento , este miércoles comenzó la instancia judicial para determinar la pena de prisión que deberá cumplir el ex juez federal y los otros 16 condenados en el marco de la megacausa por asociación ilícita y cobro de coimas en la Justicia Federal. El “juicio de cesura” se retomó este jueves y hay expectativa por el pedido de pena que hará el Ministerio Público Fiscal, a la vez que la defensa de los acusados convocó a una veintena de testigos.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza declaró a Bento culpable de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas. También condenó a su esposa Marta Boiza por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica y a su hijo Nahuel Bento por lavado de activos.

De todas maneras, las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá aún no definieron la pena que le corresponde a cada uno de los condenados. Las integrantes del Tribunal dieron inicio este miércoles al juicio de cesura, la instancia en la que se debate específicamente la cantidad de años en prisión recibirá cada implicado.

Las juezas del Tribunal Oral Federal Nº 2 determinarán qué pena corresponde a cada uno de los 17 condenados en la megacausa.

La primera audiencia estuvo marcada por pedidos de nulidad de la defensa y la discusión sobre la forma en que se desarrollará esta instancia.

En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que estaban en condiciones de proceder a leer el alegato solicitando las penas a cada uno de los culpables, pero los abogados defensores de la familia Bento y del resto de los condenados solicitaron el testimonio de unas 20 personas y la incorporación de pericias de salud mental y otro tipo de documentación para avanzar con la solicitud de la prisión domiciliaria o una morigeración en la pena.

La condena que recibirá Walter Bento puede ir desde 5 y hasta los 50 años de cárcel, según los máximos establecidos por los seis delitos por los cuales fue declarado culpable.

El juicio de cesura

La representante del Ministerio Público Fiscal, Gloria André, comenzó exponiendo en la audiencia y cuestionó las pruebas que presentó la defensa de los acusados.

“No son pertinentes aquellas pruebas que han sido ofrecidas con la finalidad de pretender fundar una prisión domiciliaria. Todo eso puede ser discutido en un incidente, pero no es motivo de discusión en esta instancia. Aquí vamos a determinar el monto de la pena y en todo caso su modalidad, pero en el entendimiento de si se trata en una pena en suspenso o una pena en efectivo”, expresó.

La fiscal indicó que en este sentido “creemos que nos encontramos en condiciones de poder valorar aquellas pruebas que han sido producidas en el debate e ingresar en la determinación de la pena. Es por eso que solicitamos al Tribunal que rechace por ser inadmisibles, sobreabundantes y algunas impertinentes las pruebas ofrecidas por la defensa”.

Posteriormente, la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante, llamó a un cuarto intermedio para retomar a las 10:10 hs la audiencia para escuchar las declaraciones de los testigos convocados por la defensa.

La jueza Diamante advirtió que rechazó algunas de las testimoniales por sobreabundantes en relación a los acusados y sostuvo que muchos de los testigos ya habían declarado durante el debate previo y algunos nombres no habían sido ofrecidos oportunamente.

Las palabras de Bento tras la condena

Bento volvió a sentarse en el banquillo de los acusados durante el juicio de cesura y luego de haber sido condenado por delitos de corrupción. Comenzó su testimonio haciendo un relato sobre su historia de vida. "Voy a contar quién soy cómo llegué aquí. Me crié en una familia humilde y sencilla. Siempre he estudiado en colegios católicos. Durante un viaje a la ciudad de Viña del Mar conocí a Marta Boiza e inició un noviazgo a la distancia", indicó el ex magistrado condenado.

Siguió su relato relatando cómo se asentó en la Ciudad de Mendoza junto a su familia y comentó cómo llegó a ser titular del Juzgado Federal Nº 1. “Siempre prediqué con el ejemplo porque mi intención era ser orgullo para mis padres y ejemplo para mis hijos. Así me criaron y así soy”, afirmó.

Luego expresó las circunstancias del nacimiento de su hijo Facundo, quien padece una discapacidad, y cuyo vínculo ha sido esgrimido por la defensa del ex magistrado para solicitar la prisión domiciliaria."En el año 94 después de un embarazo muy esperado. Fue un embarazo gemelar complicado, a los 6 meses y medio se produjo la cesárea. Cuando nace Facundo advierten determinados índices de que algo no andaba bien. Por su peso fueron naturalmente a incubadoras en neonatología. Yo era secretario y por mi profesión de abogados ninguno de los profesionales pediatras que atendían a Facundo tuvieron la sinceridad de expresarme la gravedad que diariamente padecía Facundo, porque tal vez podríamos haber imaginado un traslado a Buenos Aires", indicó.

"Nadie nos decía nunca la verdad y todos los meses encontrábamos una característica negativa de Facundo. Le dieron el alta de neonatología cuando pesaba dos kilos y a su hermano gemelo Luciano no lo sacaron de neonatología porque la unión era muy importante. Y a partir de ese momento empezamos a transitar todos los lugares que nos decían que encontrar la solución para lo que padecía Facundo, en ese momento de denominaba parálisis cerebral. A partir de ese momento transitamos por todas las terapias y todos los profesionales", manifestó el ex juez.

Tras la intervención de Bento, tomó la palabra su esposa, Marta Boiza, quien también hizo un repaso por su vida. Entre lágrimas, la mujer condenada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos relató que tiene complicaciones para cuidar a su hijo Facundo y contenerlo en las crisis que padece.

“Ninguna madre quiere ver a su hijo que se está golpeando y lastimando y por eso me tiene totalmente desesperada, desconcentrada, las personas que están en la casa no sirven para lo que tiene Facundo. La falta del padre ha sido brutal para ese niño”, expresó Boiza intentando inclinar la voluntad del Tribunal a favor de una prisión domiciliaria para los integrantes de su familia.

Los siguientes en brindar testimonio fueron Nahuel Bento, Luciano Ortego, Walter Bardinella, Walter Bardinella Donoso, Francisco “Chato” Álvarez, Jaime Alba, José María Sanguedolce y Daniel Gonzalo Martínez Pinto, entre otros de los condenados.

Cuándo se conocerá la pena

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 15 hs. En esta instancia el Ministerio Público Fiscal expondrá los alegatos solicitando una pena de prisión efectiva o en suspenso para todos los condenados. Luego se dará intervención a la defensa.

La jueza Gretel Diamante adelantó también que este viernes se desarrollará una nueva audiencia en la que se volverá a dar derecho de las últimas palabras a los condenados y posteriormente se leerá el veredicto con las penas que el Tribunal Oral Federal Nº 2 habrá establecido para los 17 culpables en el marco desta causa.