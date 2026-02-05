La fiscalía pidió 18 años de prisión para Walter Bento

El Ministerio Público Fiscal realizó su pedido de pena para el exjuez Walter Bento y el resto de los implicados en la megacausa.

El Ministerio Público Fiscal realizó este jueves su pedido de pena para el exjuez federal Walter Bento y el resto de los 16 condenados en la megacausa, durante el denominado "juicio de cesura".

Así, la fiscalía pidió una pena de 18 años para Bento, una multa de $752.326.758,04 e inhabilitación de por vida. Asimismo, solicitó una condena de 6 años de cárcel para Marta Isabel Boiza, su esposa, y 5 años para Nahuel Bento, uno de sus hijos.

Esta mañana, los implicados volvieron a dar su testimonios y el ex magistrado dio un relato de su historia de vida y enfatizó en su solicitud para cumplir la pena en prisión domiciliaria.

Los siguientes en brindar testimonio fueron Nahuel Bento, Luciano Ortego, Walter Bardinella, Walter Bardinella Donoso, Francisco “Chato” Álvarez, Jaime Alba, José María Sanguedolce y Daniel Gonzalo Martínez Pinto, entre otros de los condenados.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 15 hs. En esta instancia el Ministerio Público Fiscal expuso los alegatos solicitando una pena de prisión efectiva o en suspenso para todos los condenados. Luego se dará intervención a la defensa.