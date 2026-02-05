La Fiscalía pidió el decomiso de los bienes de Walter Bento: la lista completa

El Ministerio Público Fiscal solicitó este jueves, en el contexto de la megacausa en la que se condenó al exjuez federal Walter Bento y a otros 16 implicados, el decomiso de los bienes adquiridos en el esquema de corrupción.

Se trata de un importante patrimonio inmobiliario que incluye departamentos en el edificio Premium Tower, en las torres de Palmares, locales comerciales y varios lujosos vehículos.

El pedido se dio sobre el final de la alocución de la fiscalía, tras realizar las solicitudes de penas de prisión, inhabilitaciones y multas para cada uno de los condenados en el histórico juicio.

A nivel federal no existe la figura de "extinción de dominio", como sucede en la provincia, por lo que el destino de estos bienes tendrá - si son decomisados finalmente - otro recorrido.

El fiscal Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dio un listado pormenorizado de cuáles deben ser los bienes a decomisar.

Inmuebles

Enriquecimiento ilícito

• Inmueble ubicado en Avenida España N° 948, Unidad 81, Designación 9-4, Piso noveno, ciudad de Mendoza

Lavado de activos

• Inmueble ubicado en calle Milán 1695, Manzana M, Lote 15, Barrio Palmares, ciudad de Mendoza

• Departamento, cochera y baulera ubicados en la calle Paul Harris s/n, Torre Eugenia, Villa Palmares, Gobernador Benegas, Godoy Cruz, Mendoza:

Departamento, Unidad 150, décimo primer piso, 11-2;

Baulera, Unidad 33, 2do subsuelo, B-33

Cochera, Unidad 31, 2do subsuelo, B-97

• Departamentos, cocheras y bauleras ubicados en la calle Paul Harris s/n, Torre Carolinas, Villa Palmares, Gobernador Benegas, Godoy Cruz, Mendoza:

Departamento U 154, primer piso, 1-6

Departamento U 170, tercer piso, 3-6

Baulera U 131, 1° subsuelo, A-38

Baulera U 132, 1° subsuelo, A-39

Cochera U 55, 1° subsuelo, A-76

Cochera U 56, 1° subsuelo, A-77

• Departamento identificado como “C”, ubicado en el Piso 9 del Edificio 1 y Cochera simple nro. 9 del Primer Subsuelo del complejo denominado Vista Cruz construido en el terreno ubicado en calle San Martín Sur 2595, Gobernador Benegas, del departamento de Godoy Cruz Mendoza.

• Unidad habitacional nro. 49, departamento en Planta Baja, con espacio para estacionamiento vehicular (cochera tercera), del edificio a construirse por el Fideicomiso Bosques de Mayo sobre el inmueble urbano ubicado en el Distrito Ciudad, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza, con frente a calle Ozamis Sur nro. 551, esquina Nordeste de calle 25 de Mayo, Departamento de Maipú.

• Unidad habitacional nro. 48, departamento en Planta Baja, con espacio para estacionamiento vehicular (cochera), del edificio construido por el Fideicomiso Bosques de Mayo sobre el inmueble urbano ubicado en el Distrito Ciudad, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza, con frente a calle Ozamis Sur nro. 551, esquina Nordeste de calle 25 de Mayo, Departamento de Maipú.

• Unidad habitacional nro. 47, departamento en Planta Baja, con espacio para estacionamiento vehicular (cochera), del edificio a construirse por el Fideicomiso Bosques de Mayo sobre el inmueble urbano ubicado en el Distrito Ciudad, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza, con frente a calle Ozamis Sur nro. 551, esquina Nordeste de calle 25 de Mayo, Departamento de Maipú.

• Locales del Fideicomiso Il Mercato ubicados en las calles 25 de Mayo Oeste y Ozamis Sur del Departamento de Maipú, identificados de la siguiente manera: L3, L4, L5, L15, L19, L20 y G2.

• Unidad cincuenta de planta primer piso, destino cochera, que forma parte del Edificio Puy V, emplazado en calle Pedro Molina 249 de la Ciudad de Mendoza.

Vehículos

Lavado

• Audi Sedan 4 puertas, S3 2.0 TFSI QUATTRO, dominio AA842UF

• Audi Q5 2.0 TFSI S TRONIC QUATTRO (252 CV), dominio AD347IX

• Audi A3 1.4 T FSI, dominio AD286SB

Cohecho (Caso 4)

• BMW X6, dominio IVQ 388

• BMW 335i, dominio HOT 272

Junto a esto, también se solicitó el decomiso de dinero en efectivo encontrado en diversos allamientos y la ampliación de algunas medidas cautelares.

juicio walter bento veredicto final (15) Alf Ponce Mercado / MDZ

Qué se hará con el decomiso de bienes

La Acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó un nuevo reglamento para gestionar bienes decomisados en causas penales.

Así, los jueces que establecen un decomiso deben registrar esos bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal.

Tras esto, se pueden asignar provisoriamente para el uso del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad o entidades de bien público.

Si esto no se realiza, se deberán subastar y el dinero ingresará a las cuentas del Poder Judicial.