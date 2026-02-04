La estrategia de la defensa de Walter Bento antes del pedido de pena por parte de la fiscalía

El juicio de cesura contra Walter Bento se retomará este jueves. La defensa solicitará más testigos antes de la imposición de la pena.

El juicio de cesura contra Walter Bento se retomará este jueves. La defensa solicitará más testigos antes de la imposición de la pena.

Este miércoles se retomó el juicio de cesura contra el exjuez federal Walter Bento, en el que se determinará la pena que se le impondrá al condenado y a los demás protagonistas de la megacausa. Así, la defensa adelantó la solicitud de nuevos testimonios antes de que la fiscalía realice el pedido de años de sentencia para todos los acusados.

Luego de que las magistradas al frente del Tribunal Oral 2 confirmaran que el juicio de reanudaría este jueves, uno de los tres abogados de Bento, Felipe Salvarezza, comunicó una lista de testigos para que sean citados a prestar declaración testimonial.

El objetivo central de la incorporación de nueva prueba están relacionado con la modalidad del cumplimiento de la pena de Bento para poder insistir sobre la prisión domiciliaria.

El juicio continuará este jueves y se espera que, tras el ofrecimiento de la prueba por parte de la defensa, se conozca cuál será el pedido de años de cárcel que emitirá el Ministerio Público Fiscal contra el exjuez.

juicio sentencia walter bento (10) El juicio de cesura contra Walter Bento se retomará este jueves. La defensa solicitará más testigos antes de la imposición de la pena. Rodrigo D'Angelo / MDZ Así, la lista de testimonios que darán declaración estará compuesta por: