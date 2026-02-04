La estrategia de la defensa de Walter Bento antes del pedido de pena por parte de la fiscalía
El juicio de cesura contra Walter Bento se retomará este jueves. La defensa solicitará más testigos antes de la imposición de la pena.
Este miércoles se retomó el juicio de cesura contra el exjuez federal Walter Bento, en el que se determinará la pena que se le impondrá al condenado y a los demás protagonistas de la megacausa. Así, la defensa adelantó la solicitud de nuevos testimonios antes de que la fiscalía realice el pedido de años de sentencia para todos los acusados.
Luego de que las magistradas al frente del Tribunal Oral 2 confirmaran que el juicio de reanudaría este jueves, uno de los tres abogados de Bento, Felipe Salvarezza, comunicó una lista de testigos para que sean citados a prestar declaración testimonial.
Te Podría Interesar
El objetivo central de la incorporación de nueva prueba están relacionado con la modalidad del cumplimiento de la pena de Bento para poder insistir sobre la prisión domiciliaria.
El juicio continuará este jueves y se espera que, tras el ofrecimiento de la prueba por parte de la defensa, se conozca cuál será el pedido de años de cárcel que emitirá el Ministerio Público Fiscal contra el exjuez.
Así, la lista de testimonios que darán declaración estará compuesta por:
Francisco Herrería, médico, para que declare sobre la relación entre Walter Bento y Facundo, su hijo, y su incidencia en la modalidad de cumplimiento de la pena bajo prisión domiciliaria.
Pedro Ceruti, licenciado en psicología del Cuerpo Médico Forense, autor del informe pericial, para que declare sobre la revinculación con Facundo y sobre los efectos psicológicos que la separación produce tanto en Walter Bento como en Facundo.
Alberto Dones, psiquiatra, autor del informe de parte, a fin de que brinde precisiones sobre el estado de salud mental de Walter Bento.
María Girala, licenciada en psicología, integrante del equipo interdisciplinario de la Defensoría General de la Nación, autora de un informe que aborda distintos aspectos de la situación familiar y procesal.
Ana Musolino, trabajadora social del equipo interdisciplinario de la Defensoría General de la Nación, coautora del informe que analiza la situación familiar, extensiva también a la situación procesal de Marta Boiza.
Juana González, trabajadora en el domicilio de Walter Bento, quien elaboró planillas que dan cuenta de la situación actual que se vive en el domicilio particular de Facundo.
Florencia Sánchez Estévez, psicóloga del área de Salud Mental del Complejo Penitenciario N.º 6, quien asiste y trata diariamente a Walter Bento, para que evalúe su estado psicoemocional, los indicadores derivados de la situación de encierro y las consecuencias negativas de la desvinculación de su entorno familiar.
La defensa también brindó una extensa lista para dar testimonio en torno a las acusaciones contra Marta Boiza, la esposa de Bento, y de Nahuel, uno de sus hijos. Lo mismo hicieron los abogados de varios de los demás implicados en la megacausa.
Las penas de los delitos de Walter Bento
- Asociación ilícita: 5 a 10 años de cárcel.
- Cohecho: 4 a 12 años de cárcel.
- Enriquecimiento ilícito: 2 a 6 años de cárcel.
- Lavado de activos: 4 años y medio a 13 años de cárcel.
- Falsedad ideológica: 1 a 6 años de cárcel.
- Ocultamiento de prueba: 1 mes a 4 años de cárcel.