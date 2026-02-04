En vivo: rechazaron los planteos de nulidad y se retomó el juicio de cesura contra Walter Bento

Walter Bento fue hallado culpable de delitos relacionados con una matriz de corrupción que funcionaba alrededor de su juzgado. Ahora se ejecuta el juicio de cesura por el cual se determinará la condena que le cabe. En primer lugar el Ministerio Público Fiscal pedirá la condena que cree corresponde. Luego la defensa hará su presentación y finalmente el Tribunal Oral 2 determinará la pena.

Bento fue hallado culpable de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas. Por eso la condena podría rondar entre los 5 y hasta los 50 años, según los máximos establecidos por los delitos.

La fiscal Gloria André es la vocera del Ministerio Público Fiscal y también están los representantes de la Procelac. Walter Bento está presente junto a su hijo Nahuel. Luciano Bento no está en la sala porque fue absuelto. Nahuel Bento fue condenado por lavado de activos agravado por ser miembro de una banda. El joven estuvo toda la audiencia leyendo y subrayando un ejemplar del Código Procesal Penal.

El juicio de cesura es nuevo en Mendoza , aunque sí se ejecuta en otras jurisdicciones. Ese mecanismo se aplica con el nuevo Código Procesal Penal que se aplica en la Justicia Federal de Mendoza. Con esa novedad, la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante, hizo algunas aclaraciones sobre el mecanismo. En ese sentido, se separan las instancias. Por un lado se determina la culpabilidad o no y luego, tras el veredicto, se pide y determina la pena sobre los hechos que fueron resueltos por el Tribunal. La jueza que ofició de vocera explicó, además, que ese sistema le da menos margen de discrecionalidad a los jueces.

Pero hubo más matices. El Tribunal advirtió que si bien en el veredicto habían tomado a los cohechos con agravantes que elevaban la pena posible, iban a tomar a los hechos sin los agravantes por la acusación inicial. Aunque hay una diferencia que parece técnica, es relevante porque al sacarle el agravante las penas posibles son menores, sobre todo en la "pena mínima". Ese cambio generó sorpresa en el Ministerio Público Fiscal, que pidió tiempo para reevaluar el pedido de la pena .

walter bento audiencia juicio 2

Planteos de nulidad

Antes de avanzar con la cesura, la defensa de Bento volvió a pedir nulidades. El abogado Mariano Fragueiro Frías cuestionó duramente la forma de aplicación del Código Procesal que ejecuta el Tribunal, en particular la implementación del juicio de cesura. Entre otras cosas, volvió a mencionar que el Ministerio Público Fiscal no pidió penas. Según Fragueiro Frías el veredicto "es nulo" por lo que él considera como falencias en el proceso. A Fragueiro Frías le siguieron todas las otras defensas, con planteos similares y autónomos entre si.

Luego, la fiscalía respondió a estos planteos de nulidad, asegurando en primer lugar que no aclararon cuál acto procesal era nulo en base a su planteo, si la escala penal bajo la cual se los juzga o bien la sentencia de ayer. Aclararon que son cuestiones a plantear en el Recurso de casación, por lo cual la defensa tendrá la posibilidad de plantearlo en la instancia siguiente, por lo cual n oda a lugar al planteo de nulidad.

Luego, acerca del planteo de nulidad por coexistencia de códigos, la fiscalía aclaró que en la sentencia de ayer ya hubo una definición acerca de un pedido de nulidad anterior de la defensa, resuelta de hecho en el primer artículo del veredicto, que según la fiscalía es idéntico al que se pretende utilizar en esta oportunidad.

Tras esta argumentación y luego de un pequeño cruce verbal entre la fiscalía y el doctor Fragueiro Frías, la jueza ordenó un cuarto intermedio hasta las 17.30, cuando se retomará la audiencia.

Seguilo en vivo: