Juicio por la muerte de Diego Maradona: postergan el inicio para abril

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro reprogramó el comienzo del debate para el próximo 14 de abril.

La Justicia de San Isidro determinó este miércoles una nueva fecha para el esperado juicio que investiga las causas de la muerte de Diego Maradona. Aunque el inicio estaba previsto originalmente para el 17 de marzo, los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 confirmaron que el proceso comenzará formalmente el 14 de abril.

La resolución fue adoptada tras recibir múltiples solicitudes por parte de las querellas, los fiscales y los abogados defensores de los imputados, quienes coincidieron en la necesidad de ajustar los tiempos procesales ante cambios de último momento en la producción de pruebas.

Reorganización del cronograma y reducción de testigos El motivo principal detrás de la postergación radica en un acuerdo entre todas las partes para reducir significativamente la cantidad de testigos que prestarán declaración. Esta simplificación del debate obliga a las autoridades judiciales a reestructurar la agenda de audiencias.

Juicio por Maradona 2.jpg NA “La significativa reducción del número de testigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate”, explicó el juez Alberto Gaig en los fundamentos del fallo.