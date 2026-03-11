Así fue el operativo que permitió la captura de "la banda de la pool party"

El martes, se llevaron a cabo una serie de allanamientos que permitieron desbaratar una banda criminal que se dedicaba a robar autos para usarlos en entraderas. Uno de los procedimientos más importantes se llevó a cabo en la localidad bonaerense de 9 de Abril, partido de Lomas de Zamora .

Allí, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron un domicilio donde se estaba realizando una pool party y se enfrentaron a tiros con una banda de delincuentes. Producto del enfrentamiento, uno de los sospechosos murió.

Todo comenzó en mayo de 2025, cuando la Policía bonaerense se enfrentó a tiros con un grupo de ladrones que habían robado un Toyota Yaris. Al peritar el celular de uno de los detenidos, los investigadores comprobaron la existencia de una banda criminal que era liderada por un hombre que se encontraba preso en una cárcel bonaerense.

El lunes, gracias a una publicación en redes sociales de uno de los sospechosos, los agentes descubrieron donde estaba la banda. “Ta la ubii”, decía el posteo que uno de los sospechosos subió a su cuenta de Instagram.

Por lo tanto, el fiscal Andrés Devoto, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Esteban Echeverría, ordenó un allanamiento en dicho domicilio.

Así fue el violento enfrentamiento

El martes, mientras se realizaba una pool party, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron la casa quinta, ubicada en la localidad de 9 de Abril. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, un grupo de sospechosos intentó resistir el ingreso abriendo fuego contra el personal policial. En medio del intercambio de disparos y el intento de fuga de algunos implicados, los efectivos lograron repeler la agresión.

Uno de los delincuentes, identificado como Diego Ezequiel López (23), recibió disparos en la cabeza y en el pecho. Finalmente, murió en el hospital. A su vez, fueron capturados Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), ambos señalados como miembros de la organización.

Además, se llevaron a cabo 33 allanamientos en los que se arrestaron a 11 personas, la mayoría de ellos ya se encontraban presos en distintas cárceles bonaerenses, y se incautaron dos revólveres, cuatro pistolas nueve milímetros, 111 municiones, una moto Honda 125, una camioneta Ford F-100 y una máquina para contar billetes.