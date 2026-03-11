Crimen del lubricentro: se conoció la pena para el empleado del comerciante asesinado

El tribunal popular lo declaró culpable el viernes pasado y este miércoles la Justicia lo condenó a 15 años de cárcel. Los detalles.

La Justicia condenó a 15 años de prisión a Ariel Iván Quarñolo por el crimen del Norberto Martín Salzmann, quien fue asesinado en febrero de 2023 durante un asalto en su lubricentro de Guaymallén. El viernes pasado un tribunal popular lo había declarado culpable. Este miércoles se realizó un audiencia de cesura a cargo del juez Mauricio Juan.

Tras el ofrecimiento de pruebas realizado por el Ministerio Público Fiscal (que solicitó una pena de 14 años y 4 meses), la querella oficial (que solicitó una pena de 16 años), y la defensa técnica (que solicitó 13 años), el Juez Mauricio Juan impuso una pena de 15 años de prisión por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por homicidio, agravado por el uso de arma de fuego.

Anteriormente fueron condenados, por este mismo caso, Brian Garro, Martín Falcón, Jorge Daniel Romero y Sebastián Palacios.

El asesinato del comerciante El crimen de Salzmann ocurrió el 16 de febrero de 2023, cuando el grupo de delincuentes ingresó al lubricentro Penta, ubicado en el cruce de las calles Mitre y Mathus Hoyos, el cual estaba conectado con la casa de la víctima, con la intención de robarle.

porttada salzmann Norberto Martín Salzmann, el comerciante asesinado el 16 de febrero en su propiedad de Guaymallén. Los malvivientes portaban armadas de fuego y una barreta con la que golpearon al fallecido en la cabeza, dejándolo a merced de sus agresores, quienes lo remataron con un disparo de una pistola calibre 9 milímetros.