El mapa judicial de Cristina Kirchner: todas las causas, condenas y juicios pendientes en 2026

Tras la confirmación de su sentencia en el caso Vialidad, la expresidenta enfrenta un escenario crítico con juicios por lavado de dinero y el Pacto con Irán aún en el horizonte.

La situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner atraviesa su momento más determinante. Con una condena firme y varias causas que se encaminan al juicio oral, el frente judicial de la exmandataria se divide en cuatro ejes principales que van desde la administración fraudulenta hasta el encubrimiento terrorista y el lavado de activos. A continuación, el detalle del estado actual de cada expediente.

1. Causa Vialidad: La condena firme Es el proceso más avanzado y el que marca un precedente histórico. El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la condenó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La Sentencia: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Confirmación: El 12 de junio de 2025 , la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena, dándola por firme.

El Perjuicio: Se estimó un desfalco al erario público de $685.000 millones mediante la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. 2. Hotesur - Los Sauces: Lavado de dinero En noviembre de 2024, la Corte Suprema ordenó que se realice finalmente el juicio oral, tras varios intentos de las defensas por sobreseer a los imputados sin llegar a esta instancia.

Delitos: Lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas.

Estado: Cristina Kirchner se encuentra procesada y enviada a juicio oral. Aunque el tribunal está designado, aún no hay una fecha definida para el inicio de las audiencias. La investigación se centra en el alquiler de plazas hoteleras como método para blanquear fondos de la obra pública. Cristina kirchner causa cuadernos comodoro py 2 EFE 3. Pacto con Irán: El encubrimiento de la AMIA Al igual que en la causa Hotesur, en noviembre de 2024 la Corte Suprema dejó sin efecto los sobreseimientos previos y ordenó avanzar con el debate oral y público.

Delito: Encubrimiento agravado del atentado a la AMIA.

Estado: Procesada y enviada a juicio oral (sin fecha de inicio). Se investiga si la firma del Memorándum con Irán tuvo como objetivo dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes con alertas rojas de Interpol. 4. La "Ruta del Dinero K" y el rol de Lázaro Báez Este expediente se mantiene en una fase previa a las anteriores, pero con una fuerte carga patrimonial que complica el entorno de la familia Kirchner.