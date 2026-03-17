Cristina Kirchner declaró por la Causa Cuadernos: "Me puedo morir presa con este Poder Judicial"
La expresidenta fue citada a las 9 ante el TOF 7 para el inicio de las indagatorias.
La expresidenta fue citada a las 9 ante el TOF 7 para el inicio de las indagatorias.
Este martes 17 de marzo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 (TOF 7) en los tribunales de Comodoro Py. La citación ocurre en el marco del juicio oral por la denominada " Causa Cuadernos", el expediente que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública durante su gestión. La presencia de la exmandataria es obligatoria, luego de que el tribunal ratificara que las indagatorias deben realizarse de manera presencial.