Cristina Kirchner declaró por la Causa Cuadernos: "Me puedo morir presa con este Poder Judicial"

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Cristina Kirchner en el juicio por la Causa Cuadernos: "Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá"

La expresidenta utilizó su tiempo frente a los jueces para ratificar su teoría de la persecución judicial. Según su visión, los procesos en su contra no buscan justicia, sino un impacto político directo. La frase sobre el supuesto robo de millones de dólares fue el eje de su defensa discursiva, sugiriendo que el poder real y los grandes capitales ilícitos no suelen sentarse en el banquillo de los acusados.

"Ustedes saben perfectamente que esta causa es una construcción. Si los hechos fueran ciertos y yo me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá dando explicaciones ante este tribunal", sentenció ante los magistrados.