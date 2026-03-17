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Cristina Kirchner declaró por la Causa Cuadernos: "Me puedo morir presa con este Poder Judicial"

La expresidenta fue citada a las 9 ante el TOF 7 para el inicio de las indagatorias.

MDZ Política

Este martes 17 de marzo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 (TOF 7) en los tribunales de Comodoro Py. La citación ocurre en el marco del juicio oral por la denominada " Causa Cuadernos", el expediente que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública durante su gestión. La presencia de la exmandataria es obligatoria, luego de que el tribunal ratificara que las indagatorias deben realizarse de manera presencial.

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Finalizó el alegato de Cristina Kirchner ante el tribunal y se retiró: "Con este Poder Judicial puedo morir presa"

Al final de la audiencia por la Causa Cuadernos, donde se la acusa de liderar una asociación ilícita para la recaudación de coimas, la exmandataria lanzó una advertencia sombría sobre su futuro judicial: "Me puedo morir presa con este sistema y este Poder Judicial".

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Cristina Kirchner apuntó contra el Presidente en Comodoro Py: "Milei anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución"

Durante su descargo en los tribunales de Retiro, la expresidenta hizo referencia a las recientes intervenciones de Javier Milei —incluyendo su discurso en la Asamblea Legislativa— donde el mandatario sugirió que la justicia avanzaría hacia una detención efectiva en las causas que la involucran.

Para Kirchner, estas expresiones no son opiniones aisladas, sino órdenes directas al "partido judicial":

  • Violación constitucional: Sostuvo que el Presidente no puede arrogarse facultades judiciales ni anticipar sentencias.

  • Falta de debido proceso: Afirmó que la imparcialidad del tribunal está comprometida por la presión política del Gobierno nacional.

  • Anuncio de condena: Reiteró que, al igual que en la causa Vialidad, el veredicto ya ha sido decidido fuera de los tribunales.

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Cristina Kirchner en el juicio por la Causa Cuadernos: "Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá"

La expresidenta utilizó su tiempo frente a los jueces para ratificar su teoría de la persecución judicial. Según su visión, los procesos en su contra no buscan justicia, sino un impacto político directo. La frase sobre el supuesto robo de millones de dólares fue el eje de su defensa discursiva, sugiriendo que el poder real y los grandes capitales ilícitos no suelen sentarse en el banquillo de los acusados.

"Ustedes saben perfectamente que esta causa es una construcción. Si los hechos fueran ciertos y yo me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá dando explicaciones ante este tribunal", sentenció ante los magistrados.

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Así escucha La Cámpora la declaración de Cristina

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La Cámpora
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Cristina Kirchner ya presta declaración en la Sala AMIA

En un tenso comienzo de la audiencia presencial en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, la expresidente condenada y detenida con prisión domiciliaria en San José 1111, comenzó a prestar su declaración por la Causa Cuadernos.

La frase inicial de la expresidente resuena en un clima de alta polarización. Al mencionar que cumple una "condena injusta", hace alusión a la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en la Causa Vialidad. Para la defensa, la Causa Cuadernos es una extensión de aquel proceso que busca "proscribir" su figura política en un año marcado por la tensión con el actual gobierno de Javier Milei.

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Así está Cristina Kirchner en la Sala AMIA

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CFK llegó a Comodoro Py y comenzará a prestar declaración por la Causa Cuadernos

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Cristina Fernández de Kirchner ya está en camino a Comodoro Py

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Oscar Parrilli arremetió contra la Justicia por la presencialidad de Cristina Kirchner

En una mañana de alta tensión en los tribunales de Comodoro Py, el exsenador Oscar Parrilli lanzó duras críticas contra el Poder Judicial y el Gobierno Nacional en el marco de la declaración presencial de Cristina Kirchner por la Causa Cuadernos. El dirigente kirchnerista no ahorró calificativos para describir el proceso, asegurando que la obligatoriedad de la comparecencia física busca generar un impacto mediático para distraer a la opinión pública de la realidad social y económica del país.

Oscar Parrilli sobre Axel Kicillof: "Ingrato" Foto: X @SenadoArgentina
Oscar Parrilli

Oscar Parrilli

Al llegar a los tribunales de Retiro para acompañar a la expresidenta, Parrilli dialogó con la prensa y vinculó el avance de la causa con la situación actual de Argentina. Para el exfuncionario, la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 7 (TOF 7) de exigir presencialidad responde a intereses políticos.

"Esta es la decisión del 'partido judicial' de tapar el sol con las manos. Todo esto es una puesta en escena para que haya circo porque no hay pan", sentenció Parrilli ante los cronistas presentes.

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En minutos Cristina Kirchner abandonará San José 1111 e irá a Comodoro Py

La citación se activó tras el rechazo del pedido de nulidad presentado por su defensa y por otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Los abogados habían cuestionado irregularidades en la instrucción de la causa y la veracidad de los testimonios de los imputados colaboradores.

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