Tras la escandalosa salida de prisión sin custodia, La Cámpora se dio cita en San José 1111 para vitorear a Cristina

La convocatoria frente al domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria quedó atravesada por el clima político de las últimas horas, luego del escándalo y el fastidio que generó en amplios sectores de la población la difusión de un video en el que se la vio en la vía pública, sin custodia policial visible, al regresar a San José 1111. Desde su entorno aclararon que la salida había sido autorizada por la Justicia.

En ese contexto, el universo político de La Cámpora y del Instituto Patria convocó para este sábado una nueva movilización frente al departamento de la expresidenta. La actividad fue denominada “Unos mates con Cristina” , en su tercera edición, y fue organizada por Casa Cristina Libre. La convocatoria se dio en San José 1111 y apuntó a sostener la consigna de “Cristina Libre” como bandera militante.

Marcha por Cristina Juan Mateo Aberastain

La jornada incluyó una clase magistral en el Instituto Patria, una movilización hasta el domicilio de Cristina Kirchner, estampado de camisetas con la frase “Cristina Libre”, la pintura de un mural y una radio abierta. “Frente a la proscripción, respondemos con política”, plantearon los organizadores, en una consigna que sintetiza el objetivo de llevar la situación judicial de la exmandataria al centro de la agenda peronista.

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La marcha también expuso la tensión que atraviesa al peronismo entre el kirchnerismo más duro y otros sectores del PJ. El núcleo más cercano a Cristina y Máximo Kirchner busca que cualquier armado electoral hacia 2027 tenga como eje la denuncia de proscripción y el reclamo por la libertad de la expresidenta. En esa línea, Oscar Parrilli sostuvo que el principal objetivo político debe ser revertir el fallo de la Corte Suprema, Teresa García planteó que un futuro gobierno peronista debería asumir como prioridad la libertad de Cristina, y Máximo Kirchner afirmó: “Para nosotros, Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna”.

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Del otro lado, sectores del kicillofismo y algunos gobernadores peronistas intentan apropiarse del piso electoral del peronismo sin quedar totalmente atados a la agenda K ni al pedido permanente por la libertad de Cristina Kirchner. En el entorno de Axel Kicillof reconocen la centralidad de la expresidenta y hablan de proscripción, pero advierten que la oposición debe concentrarse en la economía, el empleo y la caída del poder adquisitivo. Esa diferencia no es solo discursiva: también ordena la pelea por el liderazgo futuro del PJ.

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Así, la actividad en San José 1111 funciona como algo más que una demostración callejera de apoyo a Cristina Kirchner. Es una señal hacia adentro del peronismo, donde el kirchnerismo duro busca impedir que surja una candidatura que use el caudal electoral de la expresidenta sin asumir su agenda judicial y política. La convocatoria llega después del revuelo por la salida de Cristina de su departamento-prisión y vuelve a tensar una interna que se mueve entre dos caminos: ordenar al PJ detrás de la consigna “Cristina Libre” o construir una alternativa opositora más amplia contra Javier Milei.

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