Cristina Fernández de Kirchner saldrá de San José 1111 e irá a Comodoro Py por la Causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse este martes a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 (TOF 7) en el marco del juicio por la causa conocida como Causa Cuadernos , luego de que el tribunal dispusiera la obligatoriedad de la presencialidad para el inicio de las indagatorias.

La citación se activó tras el rechazo del pedido de nulidad presentado por su defensa y por otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido . Los abogados habían cuestionado irregularidades en la instrucción de la causa y la veracidad de los testimonios de los imputados colaboradores.

En particular, el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi , sostuvo que los cuadernos que dieron origen al expediente “fueron manipulados” y que por ese motivo no deberían ser considerados como prueba. También planteó que las declaraciones de los 31 imputados que se acogieron a la figura de arrepentidos habrían sido obtenidas bajo presión.

El tribunal está integrado por los jueces Fernando Canero , Enrique Méndez Signori y Germán Castelli , quienes deberán resolver los planteos preliminares y avanzar con el proceso que investiga una presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.

Además de la ex presidenta, también fueron citados para esta etapa otros imputados de alto perfil, como De Vido y varios exfuncionarios y empresarios vinculados al expediente. La causa abarca más de 500 hechos de presunta corrupción , 87 imputados y prevé la declaración de cerca de 400 testigos .

Entre los empresarios que serán juzgados figuran Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona, además de Oscar Centeno, el chofer que registró en cuadernos los supuestos recorridos para la recolección de dinero y que se convirtió en imputado colaborador.

Según la investigación judicial, habría funcionado una presunta asociación ilícita en el ámbito del Poder Ejecutivo para recaudar dinero de empresas constructoras, energéticas y de transporte a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública. Los delitos que se investigan incluyen asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, según cada caso.

En paralelo al avance del juicio, militantes y seguidores de la ex mandataria anunciaron que se concentrarán desde las 7 frente a su domicilio en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en respaldo a la dirigente peronista.

La propia Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la decisión del tribunal de exigir su presencia física para la declaración. En un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que la medida responde a un intento de generar impacto mediático. "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo", escribió.

En su publicación, también vinculó la citación con el contexto político actual y aseguró que la exposición mediática no logrará “ocultar” otras controversias que afectan al Gobierno de Javier Milei, entre ellas la polémica por la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

La ex mandataria también realizó críticas a la situación económica del país y enumeró lo que describió como señales de deterioro social: fábricas cerradas, despidos, comercios vacíos, caída del salario real, aumento del endeudamiento familiar y crecimiento de la pobreza. Según planteó, se trata de “postales del nuevo paisaje nacional” que atribuyó a las políticas económicas del actual Gobierno.