Causa Cuadernos: la irónica respuesta de Cristina Kirchner al momento de contestar por su apodo

Cristina Kirchner pisó Comodoro Py este martes por segunda vez desde que está con prisión domiciliaria y volvió a mostrar su tono pícaro contra los funcionarios judiciales, cuando le preguntaron por sus datos personales y sus apodos. Esta vez tuvo que declarar en la causa Cuadernos

Antes de entrar en materia con la causa de los cuadernos de las coimas, el juez Enrique Méndez Signori cumplió con el protocolo de rigor: el interrogatorio de identificación. Nombre, edad, estado civil, domicilio. Se trata de un acto protocolar que se cumple siempre para verificar la identidad del acusado.

Ahí llegó el momento más comentado de la mañana. Cuando el magistrado preguntó si tenía algún apodo, Cristina frenó, soltó una risita y respondió: "Mire… Uhh, no. Me dicen Cristina. Podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados." El juez no ahondó en el tema. Prudente decisión.

El intercambio no terminó ahí. Cuando llegó la pregunta por el domicilio principal, ella respondió con un lacónico "¿Hoy? San José 1111." Énfasis en el hoy, por si alguien no había captado el tono. Y ante la consulta sobre sus condiciones de vida, despachó: "Es de público y notorio." Básicamente, un búsquelo en Google.

El juez intentó mantener el orden recordándole que el interrogatorio estaba previsto en la ley y no era un capricho personal. Ella lo dejó seguir, con un "Bien, adelante, doctor" que sonó más a concesión graciosa que a acatamiento.

El cierre del cuestionario llegó con la pregunta sobre antecedentes penales. Cristina no se hizo la desentendida: dijo que el único que tenía era la condena en la causa Vialidad, y aclaró que de eso pensaba hablar "en este preciso momento". Con lo que quedó claro que venía con el texto preparado, y que el interrogatorio de identificación era, para ella, apenas el prólogo que había que aguantar.

La citación de este martes ocurrió en el marco del juicio oral por la denominada "Causa Cuadernos", el expediente que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública durante su gestión. La presencia de la exmandataria es obligatoria, luego de que el tribunal ratificara que las indagatorias deben realizarse de manera presencial.