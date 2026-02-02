Tormenta histórica: Cornejo pidió que los municipios cuiden los árboles y las acequias

En conferencia de prensa, el mandatario provincial dijo que la tormenta del 30 de enero fue una lluvia “excepcionalísima”.

“Entendemos que el sistema ha funcionado bastante bien. No se ha tenido ni una sola víctima a pesar de la excepcionalidad de esa lluvia”, señaló Alfredo Cornejo .

“El canal Cacique Guaymallén se desbordó en la zona más baja frente al museo del Área Fundacional y el Zanjón de los Ciruelos en la parte de Olascoaga en Las Heras producto de mucha basura que arrastra de Papagayos”, agregó.

El último reporte de Defensa Civil informó 267 árboles caídos y ramas de gran porte en toda la provincia, 100 ocurrieron en San Martín, uno de los departamentos más castigados por la tormenta.

Sin embargo, Alfredo Cornejo minimizó los daños y aseguró que “se han caído menos árboles que en la anterior oportunidad”, sin dar detalles sobre el evento climático al que se refería.

San Martín - Daños tormenta Los daños de la tormenta en San Martín. MDZ

Además, llamó a los municipios a hacerse cargo del arbolado público y la limpieza de las acequias. “Hay que redoblar el trabajo de los municipios en el cuidado del arbolado, porque es la mejor prevención. Todos sabemos que necesitamos árboles, necesitamos cuidarlos, pero necesitamos que estén bien. Los que no están bien hay que cortarlos y reemplazarlos por uno o dos o cien”, explicó.

Además recordó el proyecto que está en la Legislatura desde octubre del año pasado para pasar la conservación de los árboles a los municipios. La iniciativa la presentó la diputada La Unión Mendocina Cintia Gómez, después de que el 26 de septiembre el viento Zonda derribara un árbol en la calle Rawson de Maipú y matara a una mujer que iba en su auto.

“La verdad es que los municipios tienen plena autonomía para cuidar los árboles. En muchos casos los municipios tienen que mantener la limpieza en las acequias para prevenir problemas”, cerró Cornejo.