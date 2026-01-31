Paso a Chile: habilitaron uno de los cruces tras la tormenta

La tormenta generó el cierre preventivo del paso a Chile, pero uno de los caminos que conecta con el vecino país por Mendoza fue habilitado.

La tormenta de este viernes provocó una gran cantidad de complicaciones, y una de esas fue el cierre preventivo del paso a Chile. Ahora, uno de estos cruces quedó habilitado y se puede viajar al país vecino por la ruta que atraviesa Malargüe.

Según datos de Contingencias Climáticas, las precipitaciones en alta montaña continuarán sábado y domingo. Recién a partir del lunes se espera una mejora, con una jornada parcialmente nublada en cordillera.

Desde la Coordinación del Paso Internacional Pehuenche indicaron que, a partir de las 13 de este sábado, se permitirá el tránsito para todo tipo de vehículos. El horario de salida de Argentina será hasta las 19, como ocurre habitualmente.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

De cara al fin de semana, la Dirección de Contingencias Climáticas indicó que el sábado se espera un cambio marcado: estará mayormente nublado, ventoso y con descenso de la temperatura, además de lluvias y tormentas de intensidad moderada a severa, con posibilidad de granizo. La máxima será de 29° y la mínima de 23°, con precipitaciones también previstas en cordillera.