Paso a Chile: cuál es el estado de las fronteras este domingo en Mendoza

Las autoridades informaron que el paso a Chile por Pehuenche permanecerá cerrado desde este domingo por condiciones meteorológicas adversas. En tanto, el Paso Cristo Redentor continúa habilitado para todo tipo de vehículos.

El Paso Internacional Pehuenche se mantendrá sin circulación de vehículos hasta nuevo aviso, debido a las condiciones meteorológicas desfavorables previstas en la zona cordillerana. La medida fue informada por la coordinación del Centro de Frontera y responde a una solicitud de las autoridades chilenas.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la coordinación del paso, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior , la decisión se adoptó ante los pronósticos climáticos adversos que se esperan para esa región durante los próximos días.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de intentar cruzar la cordillera por ese corredor internacional.

En paralelo, desde la coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor informaron que ese corredor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

El comunicado oficial indicó que el paso funciona con normalidad y que los viajeros pueden utilizarlo para cruzar entre Argentina y Chile.

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De todas maneras, las autoridades sugieren consultar previamente el estado de los pasos internacionales en los sitios oficiales antes de emprender un viaje hacia la cordillera, para evitar inconvenientes vinculados a las condiciones climáticas.

El Paso Pehuenche conecta el sur de Mendoza con la región chilena del Maule, mientras que el sistema Cristo Redentor, ubicado en la ruta internacional 7, es el principal corredor terrestre entre ambos países.