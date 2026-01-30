Una tormenta histórica: el registro de lluvia superó el récord y se mantiene el alerta

Los autos que estaban estacionados sobre calle Plantamura quedaron sumergidos por completo, navegando sin timón por el río en el que se había convertido esa calle, que linda justo con Boulogne Sur Mer. El extraño suceso puede quedar en la historia de Mendoza : allí estuvo el epicentro de una de las tormentas más severas que se recuerden y que, por ejemplo, marcó el récord histórico de precipitaciones para enero . En esa zona de la sexta sección de Ciudad cayeron 53 milímetros de lluvia , un volumen extraordinario. Tan fuera de serie que fue el enero más lluvioso desde que se tiene registro: 106 milímetros de agua en la estación Boulogne Sur Mer. Todas las mediciones realizadas en tiempo real por el Instituto Nacional del Agua marcaron registros inusuales. Pero lo más grave fue la intensidad, que alcanzó el grado de " extrema " en varias zonas de la Ciudad de Mendoza

“Vivimos cosas que nunca pensamos. Nos dio mucho miedo”, contaba Renata, una vecina de la Sexta Sección de Ciudad. Calles como ríos, viento que hizo volar techos, tanques de agua y cauces saturados. En el pico de la Tormenta cerca de 100 mil usuarios se quedaron a oscuras y también se afectó el sistema de agua potable, servicio que seguirá con problemas porque por precaución se suspende el trabajo en las plantas potabilizadoras . La advertencia había sido emitido y se mantiene: Mendoza sigue en alerta naranja por tormentas , es decir que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Ese fenómeno es una lluvia extraordinaria que hará de enero el más lluvioso de la historia.

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre la posible contingencia . Por eso hubo alertas, se suspendieron actividades y los servicios de emergencia estaban preparados. Por eso también las consecuencias fueron menos dramáticas y no hubo heridos graves. Sí situaciones desesperantes, como personas que fueron rescatadas de cauces (sobre la ruta 40 y Blanco Encalada, entre otros).

“La característica ha sido la intensidad inusitada, que fue muy severa. La cantidad de agua que cayó en poco tiempo fue enorme. Es una barbaridad la cantidad de agua, pero sobre todo la intensidad”, explicó a MDZ Santiago Ruiz, subgerente del Instituto Nacional del Agua Según los registros oficiales de ese organismo, fue una lluvia muy severa tomando en cuenta el volumen, pero sobre todo la intensidad. Se trata de la cantidad de agua caída en un período corto de tiempo.

Tormenta Lluvia (8) Las imágenes del fenómeno que golpeó fuerte en Mendoza. Marcos Garcia / MDZ

Tomando ese indicador fue una tormenta de grado “muy severa”, con caída de más de 3 milímetros de agua por segundo. Es registro se dio en las estaciones meteorológicas y pluviométricas que el INA tiene en todo el Gran Mendoza y genera información en tiempo real para el sistema de alerta de la provincia. La calificación de severa se dio en muchas de esas estaciones de medición, como Boulogne Sur Mer y Regalado Olguín; en San Isidro y en calle Belgrano. Solo hoy cayeron 53mm en la sexta sección, 29 en la Puntilla, 21 en Chacras y en casi toda la provincia se duplicó ya la lluvia para la época. “En varias de las estaciones ya se ha superado largamente el promedio histórico. En la Puntilla, por ejemplo, se sumaron 83mm de lluvia acumulada, en el CONICET 74mm y en Chacras más de 60. Solo en la estación Boulogne Sur Mer hoy cayeron 53 milímetros de agua y se superó el récord histórico: 106 milímetros de agua en un mes”, explicó Ruiz.

En el Valle de Uco hubo desbordes y muchas calles tradicionales del Este provincial se convirtieron, tras la tormenta, en un cementerio de árboles caídos.

Crónica

La lluvia comenzó tímidamente a las 15.30. Pero luego vino el diluvio. Las calles se borraron en la Cuarta Sección, en La Sexta, en Las Heras, Godoy Cruz y Guaymallén. Por momentos todo fueron cursos de agua voraces. Algunos autos flotaban, otros conductores, intrépidos, se animaron a más. Un chofer de la línea 951 aceleraba sobre carril Sarmiento para convertir a su movilidad en una lancha. “Si paro, nos quedamos”, le decía a sus pasajeros que lo alentaban, mientras el agua chocaba con el parabrisas.

Viviana Gómez, de 52 años y vecina de Las Heras, relató el momento de mayor tensión cuando intentaba regresar a su casa luego de la jornada laboral. “Volvía de trabajar en colectivo cuando se desató la tormenta. El agua caía con tanta intensidad que tuve que refugiarme en un almacén, porque no se podía cruzar la calle San Martín: era literalmente un río”, expresó.

Hubo también quienes tomaron de manera lúdica y peligrosa la contingencia: hombres que se tiraban de cabeza en la “pileta” que se armó en el túnel de acceso al Shopping, otros que se lanzaron con “patitos de juguete” a nadar y hasta quienes usaron sus kayaks para dejarse llevar por la corriente.

El sistema hidráulico de Mendoza, que tiene una red de contención de crecientes, funcionó y evitó que haya contingencias más graves. Las lluvias previas habían servido para limpiar. En el pico de las tormenta hubo más de 76 mil usuarios de toda la provincia sin luz. También se cortó el agua: en las zonas altas de ciudad, que dependen del bombeo, y también las áreas abastecidas por plantas potabilizadoras en la zona baja.

El riesgo sigue porque habrá lluvias intensas mañana y el domingo, con alto riesgo para la seguridad de las personas en un enero extraño para Mendoza, una provincia seca, pero con tormentas severas que alertan.

Recomendaciones