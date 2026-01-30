Cuatro plantas potabilizadoras siguen fuera de operación: las zonas con cortes de agua

La empresa informó que trabaja en la recuperación progresiva del sistema y solicitó consumo solidario.

Aguas Mendocinas informó que, como consecuencia de las fuertes tormentas que afectaron al Área Metropolitana y al Piedemonte, permanecen fuera de servicio los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas y Luján 1 y 2, lo que impacta en el normal abastecimiento de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza.

Según detalló la empresa, los cortes de energía eléctrica derivados del temporal provocaron la detención de los sistemas de bombeo, generando interrupciones del servicio en barrios de Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén.

En la Ciudad, los inconvenientes se registran principalmente en La Favorita y Flores. En Luján de Cuyo, las zonas afectadas comprenden Sol y Sierra y Urbano Las Sierras. En Godoy Cruz, el impacto alcanza a los barrios 4 de Julio y Los Barrancos, además del sector delimitado entre Soler y Martín Fierro, y desde Juan Domingo Perón hasta el Corredor del Oeste.

En Guaymallén, los cortes abarcan el área comprendida entre Higueritas y Antonelli, y de Godoy Cruz a Ropolo, así como el cuadrante que va desde San Francisco del Monte hasta Elpidio González, y de Curupaytí hasta Tapón Moyano.

Desde Aguas Mendocinas indicaron que continuarán actualizando la información a medida que avance la normalización del servicio, en función de la restitución del suministro eléctrico y la puesta en marcha progresiva de los sistemas de bombeo.