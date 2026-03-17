Plantas resistentes: las especies ideales para los que no tienen tiempo de cuidarlas

Tener plantas en el hogar no tiene que ser un estrés, sin embargo algunos no tienen mucho tiempo para dedicarles y algunas especies se secan. Por suerte, hay plantas que han evolucionado para resistir los olvidos y seguir luciendo siempre.

La clave para los que no tienen tiempo o son olvidadizos es elegir algunas plantas que son “supervivientes”. Las especies con hojas gruesas o raíces carnosas son las más aptas para dueños ocupados porque funcionan como reservorios naturales de agua.

Entre las que se destacan está la sansevieria, lengua de suegra, que es casi indestructible. Tolera bien la falta de luz y puede soportar semanas sin agua lo que hace que sea la reina de los interiores modernos.

También el aloe vera es una gran opción por sus propiedades medicinales. Se trata de una suculenta que almacena hidratación en sus hojas. Solo necesita riego cuando la tierra está seca por completo. Es una planta resistente.

El potus es una gran alternativa para los que buscan resultados rápidos . Es una planta trepadora que se adapta muy bien y sobrevive en distintos niveles de luz. Además, perdona los olvidos de riego.

Por su parte, para los que tienen un rincón con mucho sol la lavanda es una de las plantas favoritas. Es muy resistente a la sequía y perfuma el ambiente con un exquisito aroma relajante. Por último, el sedum, una variedad de suculenta, es perfecta para jardines secos o macetas pequeñas.

Integrar estas plantas en el hogar no solo mejora la estética y purifica el aire, sino que permite disfrutar de la naturaleza sin la culpa por la aparición de hojas secas al final de la semana.