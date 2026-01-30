Vecinos en kayak, rescates y contingencias extremas: las consecuencias de una tormenta histórica

Dos vecinos de Las Heras no dudaron: en medio de una Tormenta histórica y con las calles convertidas en ríos, sacaron su kayak y remaron por donde horas antes circulaban autos.

Franco González pudo ejecutar esa maniobra extraña en las calles Olascoaga y Chaco de Las Heras.

Las consecuencias aún no se pueden medir. Pero Mendoza quedó bajo el agua. Los cauces aluvionales y de riego se desbordaron por completo y el agua, incluso, pasó por arriba de los puentes.

Desborde canal tormenta

En varios barrios del Gran Mendoza los vecinos quedaron atrapados en sus casas o comercios. La gran cantidad de agua acumulada hizo imposible salir de sus casas a familias de Las Heras, Guaymallén y Maipú. Más grave es la situación en en centro de la provincia.

Hubo rescates en ríos y zonas de escorrentía. Es lo que pasó con un grupo de adolescentes en Las Compuertas y también con un hombre en la Ruta 40.