Vecinos en kayak, rescates y contingencias extremas: las consecuencias de una tormenta histórica
La tormenta que azotó a Mendoza generó situaciones graves y hasta insólitas. Calles convertidas en ríos, zanjones desbordados y vecinos remando en kayak por las calles.
Dos vecinos de Las Heras no dudaron: en medio de una Tormenta histórica y con las calles convertidas en ríos, sacaron su kayak y remaron por donde horas antes circulaban autos.
Franco González pudo ejecutar esa maniobra extraña en las calles Olascoaga y Chaco de Las Heras.
Te Podría Interesar
Esa situación de color grafica la magnitud de la tormenta.
Las consecuencias aún no se pueden medir. Pero Mendoza quedó bajo el agua. Los cauces aluvionales y de riego se desbordaron por completo y el agua, incluso, pasó por arriba de los puentes.
En varios barrios del Gran Mendoza los vecinos quedaron atrapados en sus casas o comercios. La gran cantidad de agua acumulada hizo imposible salir de sus casas a familias de Las Heras, Guaymallén y Maipú. Más grave es la situación en en centro de la provincia.
Hubo rescates en ríos y zonas de escorrentía. Es lo que pasó con un grupo de adolescentes en Las Compuertas y también con un hombre en la Ruta 40.