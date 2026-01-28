A sacar el paraguas: Mendoza tendrá cuatro días de tormentas intensas y fuerte actividad eléctrica
El pronóstico para Mendoza anticipa tormentas entre jueves y domingo, con lluvias intermitentes, descargas eléctricas y caída de granizo.
Mendoza no sale de los días inestables y, lejos de aflojar, el pronóstico indica que lo que viene es una seguidilla de tormentas más intensas. Entre jueves y domingo, con impacto a lo largo de las cuatro jornadas (jueves, viernes, sábado y domingo), se esperan lluvias en distintos momentos del día, con focos de fuerte actividad eléctrica y un escenario que puede variar según la zona. No será lluvia permanente, pero sí un período de cuatro días con precipitaciones y tormentas.
Según el pronóstico extendido del sitio internacional Windy, este tramo más exigente del tiempo comenzará el jueves y se mantendrá hasta el domingo. La primera señal se daría durante la tarde del jueves: la mañana arrancará con condiciones típicas de verano, pero después del mediodía la situación empezará a desmejorar desde el noroeste, donde se esperan lluvias con fuerte actividad eléctrica.
Con el correr de las horas, las tormentas se extenderán hacia gran parte del Valle de Uco y también alcanzarán al Gran Mendoza, aunque en esa zona se prevén registros más moderados. En esa misma línea,el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para el jueves que abarca al noroeste de Mendoza, en coincidencia con el inicio del período de tormentas que marca el pronóstico de Windy.
Para el viernes, el escenario se presenta más generalizado y con lluvias desde la mañana en toda la provincia. De acuerdo al pronóstico, uno de los puntos con mayor intensidad sería Malargüe, donde se espera una marcada actividad eléctrica. Ya por la tarde, las tormentas volverían a intensificarse, con mayor impacto en localidades cercanas a El Carrizal y también en Lavalle.
Además, para esa jornada el Servicio Meteorológico Nacional describió condiciones de tormentas fuertes y, de forma aislada, severas. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, abundante agua en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. En cuanto a los acumulados, se prevén valores de precipitación entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y/o nieve.
El fin de semana en Mendoza continuará inestable
El sábado la inestabilidad seguiría y, según el pronóstico, sería el día con las lluvias más intensas del período. Durante la madrugada y la mañana se esperan precipitaciones más leves, pero con el correr de las horas el panorama cambiará: en la tarde, las lluvias tenderán a aflojar en el Gran Mendoza y a concentrarse con más fuerza en dos zonas. Por un lado, el este, especialmente en Santa Rosa, La Paz y el sur de Lavalle. Y, por otro, el sur provincial, con tormentas en el Valle de Uco, donde Tunuyán, Tupungato y San Carlos registrarían lluvias y actividad eléctrica. Hacia la noche, volverían las precipitaciones en el Gran Mendoza y, de acuerdo a Windy, ese tramo marcaría el mayor volumen acumulado dentro de las cuatro jornadas.
Para el domingo, en tanto, se esperan tormentas leves y aisladas, que irán disminuyendo con el correr de las horas, mientras que en alta montaña se registrarían nevadas. Ese escenario abre la posibilidad de complicaciones en el Paso Internacional si el fenómeno se intensifica en sectores cordilleranos.