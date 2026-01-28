A sacar el paraguas: Mendoza tendrá cuatro días de tormentas intensas y fuerte actividad eléctrica

Mendoza no sale de los días inestables y, lejos de aflojar, el pronóstico indica que lo que viene es una seguidilla de tormentas más intensas. Entre jueves y domingo, con impacto a lo largo de las cuatro jornadas (jueves, viernes, sábado y domingo), se esperan lluvias en distintos momentos del día, con focos de fuerte actividad eléctrica y un escenario que puede variar según la zona. No será lluvia permanente, pero sí un período de cuatro días con precipitaciones y tormentas.

Según el pronóstico extendido del sitio internacional Windy, este tramo más exigente del tiempo comenzará el jueves y se mantendrá hasta el domingo. La primera señal se daría durante la tarde del jueves: la mañana arrancará con condiciones típicas de verano, pero después del mediodía la situación empezará a desmejorar desde el noroeste, donde se esperan lluvias con fuerte actividad eléctrica.

Con el correr de las horas, las tormentas se extenderán hacia gran parte del Valle de Uco y también alcanzarán al Gran Mendoza, aunque en esa zona se prevén registros más moderados. En esa misma línea,el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para el jueves que abarca al noroeste de Mendoza, en coincidencia con el inicio del período de tormentas que marca el pronóstico de Windy.

Mendoza tendrá cuatro días seguidos de fuertes tormentas El pronóstico de Windy adelanta que el sábado será el día más complicado. Para el viernes, el escenario se presenta más generalizado y con lluvias desde la mañana en toda la provincia. De acuerdo al pronóstico, uno de los puntos con mayor intensidad sería Malargüe, donde se espera una marcada actividad eléctrica. Ya por la tarde, las tormentas volverían a intensificarse, con mayor impacto en localidades cercanas a El Carrizal y también en Lavalle.

Además, para esa jornada el Servicio Meteorológico Nacional describió condiciones de tormentas fuertes y, de forma aislada, severas. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, abundante agua en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. En cuanto a los acumulados, se prevén valores de precipitación entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y/o nieve.