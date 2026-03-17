Feria argentina del Alfajor en Mendoza, y gratis: dónde es y cuándo ir

Se realizará del 3 al 5 de abril, en la Nave Cultural, y lo repetimos: es gratis. Toda la data y cómo hacer para presentar tu emprendimiento, en la nota.

Tras convocar a más de 30 mil personas en 2025, y mantieniendo la posibilidad de la entrada gratis, la segunda edición de la Feria del Alfajor regresa con una propuesta federal que combina gastronomía, producción nacional y diversión para toda la familia. Del 3 al 5 de abril, de 14 a 22 horas, los visitantes podrán disfrutar de más de 60 marcas de alfajores de todo el país.

Desde sabores clásicos hasta creaciones innovadoras con identidad regional, además de food trucks, stands de emprendedores y productos gastronómicos locales, asegurarán un momento distinto y con mucha onda para pasarla genial.

unnamed (1) ¡Alfajores para todos los gustos! Se elegirá al mejor alfajor Uno de los momentos más esperados será la elección del Mejor Alfajor de la Feria, que reconoce la creatividad, la calidad y el esfuerzo de los productores participantes. Entre las marcas confirmadas para esta edición se encuentran Alfacookies, Entre Dos, Lolo, Achican, Arbanit, Alfajor Barrigón, Carpa Azul, Dulce Copla, Dulce Latido, JM Alfajores, Mendukos, Mi Mejor Receta, Montaña Blanca, Namaste, Panza Verde, Sr. Alfajor y Sweet Bee.

Cabe aclarar que el paseo es gratuito, y solo debes abonar cuando quieras hacer una compra de algún producto.

unnamed (82) Una actividad diferente para visitar. Además, se encuentra abierta la convocatoria para alfajoreros, chocolateros y emprendedores gastronómicos de todo el país que deseen participar. La feria representa una oportunidad para exhibir productos, fortalecer marcas y generar contacto directo con el público. Los interesados pueden solicitar información e inscribirse al +54 11 2575 9844.