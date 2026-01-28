Los daños de la tormenta en Mendoza: árboles caídos, un incendio y familias asistidas

La fuerte tormenta que se vivió el martes por la noche, sumado a una intensa actividad eléctrica, dejó varios sectores afectados.

La Ciudad de Mendoza después de la tormenta.

Este martes por la noche, una fuerte tormenta azotó a varias zonas de Mendoza. Fuertes lluvias, vientos y una intensa actividad eléctrica afectaron a distintos sectores de la provincia, tan solo pocos días después del temporal del viernes pasado.

Tras la tormenta nocturna, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstica altas temperaturas para este miércoles. Además, se esperan precipitaciones aisladas para la tarde noche.

tormenta5 Mendoza se vio afectada por otra fuerte tormenta. Maru Mena/MDZ La mínima será de 21°, mientras que la máxima alcanzará los 35°, generando un ambiente caluroso durante gran parte del día. Será una jornada soleada. Con el avance de la tarde y especialmente hacia la noche, aumenta la probabilidad de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio provincial.

Relevamiento de daños por la tormenta En total, según el reporte de Defensa Civil se registraron 44 novedades, siendo Tupungato el departamento más afectado.