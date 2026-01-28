Los daños de la tormenta en Mendoza: árboles caídos, un incendio y familias asistidas
La fuerte tormenta que se vivió el martes por la noche, sumado a una intensa actividad eléctrica, dejó varios sectores afectados.
Este martes por la noche, una fuerte tormenta azotó a varias zonas de Mendoza. Fuertes lluvias, vientos y una intensa actividad eléctrica afectaron a distintos sectores de la provincia, tan solo pocos días después del temporal del viernes pasado.
Tras la tormenta nocturna, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstica altas temperaturas para este miércoles. Además, se esperan precipitaciones aisladas para la tarde noche.
La mínima será de 21°, mientras que la máxima alcanzará los 35°, generando un ambiente caluroso durante gran parte del día. Será una jornada soleada. Con el avance de la tarde y especialmente hacia la noche, aumenta la probabilidad de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio provincial.
Relevamiento de daños por la tormenta
En total, según el reporte de Defensa Civil se registraron 44 novedades, siendo Tupungato el departamento más afectado.
Tupungato
- Familias asistidas: 10 (colchones y nylon).
- Árboles caídos: 03
- Rutas intransitables: Ruta 86 y Ruta 89
Luján
- Árboles caídos: 02
- Remoción en masa en ruta 82: 01
San Carlos:
- Árboles caídos: 4
Las Heras:
- Árboles caídos: 2
Lavalle:
- Transformador en cortocircuito: 2
- Incendio estructural: 1
- Árboles caídos: 2
Ciudad:
- Árboles caídos: 1
Godoy Cruz:
- Árboles caídos: 7
Maipú:
- Postes caídos: 1
- Árboles caídos: 4
- Vivienda anegada: 1
San Martín:
- Semáforo caído: 1