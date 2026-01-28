Pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
El calor seguirá presente este miércoles en Mendoza, con temperaturas elevadas y nubosidad variable. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.
Pese a las tormentas nocturnas, Mendoza registrará altas temperaturas este miércoles, adelantó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico. Se esperan además precipitaciones aisladas en horas de la tarde noche.
La mínima será de 21°, mientras que la máxima alcanzará los 35°, generando un ambiente caluroso durante gran parte del día. Será una jornada soleada. Con el avance de la tarde y especialmente hacia la noche, aumenta la probabilidad de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio provincial.
El pronóstico extendido para Mendoza
De cara a lo que viene, el jueves se anticipa muy caluroso, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. La máxima podría trepar hasta los 38°, mientras que la mínima será de 22°. También se esperan precipitaciones en cordillera.
El viernes continuará el calor intenso, con una jornada muy calurosa e inestable, nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a severa, acompañadas por vientos moderados del noreste. La máxima rondará los 37° y la mínima se ubicará en 24°, con precipitaciones nuevamente previstas en cordillera.