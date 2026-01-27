Murió el adolescente que rescató a su hermanito de un canal y fue arrastrado por la corriente en Godoy Cruz

El adolescente estuvo varios minutos bajo el agua luego de salvar a su hermano menor. Falleció este martes.

El adolescente de 13 años que había quedado en estado crítico después de salvar a su hermanito de 5 años en Godoy Cruz murió este martes. El joven permanecía internado en el hospital Humberto Notti desde el sábado, donde luchaba por su vida tras el dramático episodio ocurrido durante el fuerte temporal.

De acuerdo con la reconstrucción, el nene de 5 años cayó a un canal desbordado en el citado departamento durante las intensas lluvias del viernes por la noche. Al intentar rescatarlo, el adolescente quedó atrapado debajo de un puente de cruce de calle del barrio Suárez y fue rescatado minutos después en grave estado.

En medio de la desesperación, los vecinos llamaron al 911, pero las líneas estaban colapsadas por la emergencia climática. Ante la urgencia, varios de ellos levantaron parte del puente y lograron rescatarlo. Cuando intentaron reanimarlo, notaron que no tenía signos vitales.

El desenlace más triste Minutos después, personal de Bomberos Voluntarios y policías llegaron al lugar e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. El joven fue trasladado con vida al hospital Humberto Notti, donde ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión, ya que había permanecido más de diez minutos bajo el agua.