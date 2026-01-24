Tormenta: rescató a su hermano y ahora está grave tras ser arrastrado por la corriente

El hecho ocurrió a última hora del viernes en Godoy Cruz. El adolescente fue rescatado por vecinos y trasladado al Hospital Notti.

Un adolescente de 13 años permanece internado en estado crítico en el Hospital Humberto Notti luego de haber sido rescatado de un canal con fuerte caudal en el departamento de Godoy Cruz, en medio de la tormenta que afectó al Gran Mendoza.

El hecho ocurrió el sábado a las 23.57 en calle Einstein, cuando el menor cayó al canal y fue arrastrado por la corriente. La situación generó múltiples llamados a la línea de emergencias, lo que activó el desplazamiento de personal policial, bomberos y equipos de salud hacia el lugar.

Antes de la llegada de los servicios de emergencia, vecinos de la zona lograron sacar al adolescente, que había quedado atrapado debajo de un puente vehicular. En el lugar se iniciaron maniobras de reanimación, que luego fueron continuadas por el personal médico.

Según la información oficial, el menor recuperó signos vitales y fue trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión. Actualmente permanece internado en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.