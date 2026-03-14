Detuvieron a un hombre armado acusado de amenazar a su pareja

El hecho se produjo este sábado en el departamento de Maipú. Una médica psiquiatra, a quien la presunta víctima le había confesado las amenazas, fue quien advirtió a la policía.

El hombre fue detenido con un arma calibre 22 y dos cartuchos.

Un hombre fue detenido en la madrugada de este sábado en el marco de un una denuncia por un presunto caso de violencia de género, en el departamento de Maipú. Según constata la denuncia, el sujeto habría amenazado a su expareja con un arma de fuego.

Todo ocurrió pasada la medianoche en el distrito de Coquimbito.

Una mujer de profesión psiquiatra alertó a las autoridades por intermedio de la línea de emergencias 911 que una de sus pacientes le había confesado que su pareja la estaba amenazando con un arma.

Con esa información, efectivos policiales se trasladaron al lugar y lograron dar con la mujer, quien confirmó que el hombre la había amenazado de muerte.

Tras aportar los datos, los efectivos detuvieron al sospechoso y le secuestraron un arma calibre 22 junto con dos cargadores. Quedó a disposición de la Justicia.