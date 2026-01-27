Otra fuerte tormenta azotó varias zonas de Mendoza este martes por la noche
Luego de lo que fue el temporal del viernes, continúan las alertas en la provincia y hay varias zonas afectadas.
Este martes por la noche, tal como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una fuerte tormenta azotó varias zonas de Mendoza. Lluvia viento y fuerte actividad eléctrica en gran parte del territorio provincial, a pocos días de lo que fue el temporal de la semana pasada.
Reporte de novedades por tormenta 27/01
Tupungato
- Familias asistidas: 10 (colchones y nylon).
- Árboles caídos: 03
*Ingreso a Tupungato, sobre arroyo Anchayuyo
Luján
- Árboles caídos: 02.
- Remoción en masa en ruta 82: 01
San Carlos
- Árboles caídos: 04.
Lavalle
- Transformador en cortocircuito: 02.
- Incendio estructural: 01.
Ciudad
- Árboles caídos: 01.
Godoy Cruz
- Árboles caídos: 02.
Según el SMN, el alerta permanece en la provincia al menos por las próximas horas, ya que se anticipan tormentas durante la madrugada de este miércoles.