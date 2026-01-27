Presenta:

Otra fuerte tormenta azotó varias zonas de Mendoza este martes por la noche

Luego de lo que fue el temporal del viernes, continúan las alertas en la provincia y hay varias zonas afectadas.

MDZ Sociedad

Mendoza se vio afectada por otra fuerte tormenta y permanece bajo alerta. 

Maru Mena/MDZ
Mendoza, otra vez bajo el agua. 

Captura de video X @livecammendoza

Este martes por la noche, tal como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una fuerte tormenta azotó varias zonas de Mendoza. Lluvia viento y fuerte actividad eléctrica en gran parte del territorio provincial, a pocos días de lo que fue el temporal de la semana pasada.

Tormenta en Mendoza

Reporte de novedades por tormenta 27/01

Tupungato

  • Familias asistidas: 10 (colchones y nylon).
  • Árboles caídos: 03
Tormenta en Tupungato

*Ingreso a Tupungato, sobre arroyo Anchayuyo

Luján

  • Árboles caídos: 02.
  • Remoción en masa en ruta 82: 01

San Carlos

  • Árboles caídos: 04.

Lavalle

  • Transformador en cortocircuito: 02.
  • Incendio estructural: 01.

Ciudad

  • Árboles caídos: 01.

Godoy Cruz

  • Árboles caídos: 02.

Según el SMN, el alerta permanece en la provincia al menos por las próximas horas, ya que se anticipan tormentas durante la madrugada de este miércoles.

tormenta4
La Ciudad de Mendoza después de la tormenta.

tormenta3
La tormenta de este martes por la noche afectó varios departamentos, incluida la Capital.

La Ciudad de Mendoza después de la tormenta

