Continúa el alerta por tormentas "fuertes a severas" en Mendoza: qué zonas se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles en gran parte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas para este miércoles 28 de enero en gran parte del territorio de Mendoza. Además, se anticipan jornadas muy calurosas para los próximos días.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas que afectarían el Gran Mendoza, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, La Paz, Tupungato, Tunuyán San Carlos, San Rafael y General Alvear durante la madrugada.

“El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual” y que “en los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”.

alerta miércoles El SMN emitió un alerta por tormentas para este miércoles en Mendoza. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: circulación leve de viento noreste, entre las 14:00 y la medianoche, afectando toda la Provincia, especialmente zona Este.

circulación leve de viento noreste, entre las 14:00 y la medianoche, afectando toda la Provincia, especialmente zona Este. Nubosidad: amanece nublado en zona Sur y despejado en el resto de la Provincia. Desde las 15:00 se prevé actividad convectiva en el oeste del Gran Mendoza, oeste del Valle de Uco y en Malargüe. Tormentas con lluvias moderadas, localizadas únicamente en estos sectores.

amanece nublado en zona Sur y despejado en el resto de la Provincia. Desde las 15:00 se prevé actividad convectiva en el oeste del Gran Mendoza, oeste del Valle de Uco y en Malargüe. Tormentas con lluvias moderadas, localizadas únicamente en estos sectores. Alta Montaña: precipitaciones desde las 15:00 iniciando en el sector Norte y extendiéndose luego al Centro y Sur de la cordillera. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este miércoles 28 de enero se anticipa una jornada calurosa, con nubosidad variable y precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 35ºC.