Temporal en Mendoza, primera parte: cómo sigue el pronóstico de tormentas

Continúa el alerta por las tormentas en Mendoza, tras las fuertes precipitaciones y granizo que impactaron este viernes por la tarde.

La primera parte del temporal en la provincia de Mendoza ya impactó este viernes por la tarde, con fuertes tormentas que afectaron a diversos puntos del área metropolitana y Valle de Uco. Pero el alerta continúa y se mantendrá durante el resto del fin de semana.

Así, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que la probabilidad de vientos continuará hasta las 20, con circulación leve del norte abarcando a toda la provincia.

Por otra parte, las lluvias se intensificarán y abarcarán Malargüe, Valle de Uco, Sur provincial y Sur del Gran Mendoza durante la tarde - noche.

El Paso Cristo Redentor, en tanto, se mantendrá cerrado todo el sábado debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para toda esa jornada.

Tormentas en Mendoza Marcos García / MDZ Alerta de tormentas en Mendoza De cara al fin de semana, la Dirección de Contingencias Climáticas indicó que el sábado se espera un cambio marcado: estará mayormente nublado, ventoso y con descenso de la temperatura, además de lluvias y tormentas de intensidad moderada a severa, con posibilidad de granizo. La máxima será de 29° y la mínima de 23°, con precipitaciones también previstas en cordillera.