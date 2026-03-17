CUD en abril de 2026: cómo renovar el certificado y qué tener en cuenta antes del turno

El Certificado Único de Discapacidad , más conocido como CUD , es un documento público y sin costo que permite acreditar una situación de discapacidad y abrir la puerta a una serie de derechos previstos por el Estado. Entre ellos aparecen coberturas integrales de salud, apoyos educativos, acceso gratuito al transporte público nacional y distintos beneficios vinculados con prestaciones sociales.

También puede consultarse en formato digital dentro de la app Mi Argentina , con la misma validez que la versión física. Esa herramienta se tramita de manera voluntaria y está destinada a personas que presentan limitaciones de tipo físico, sensorial, mental o intelectual, siempre bajo evaluación de una Junta. La propia información oficial remarca que el certificado no se entrega por el simple hecho de tener un diagnóstico, sino por el grado de discapacidad que ese cuadro genera en la vida cotidiana.

Para sacar o renovar el CUD en abril de 2026, el primer movimiento recomendado es revisar qué documentación exige el centro evaluador correspondiente. El sitio oficial permite completar una consulta previa para identificar la Junta Evaluadora más cercana y conocer qué papeles médicos hay que reunir según cada situación.

A partir de ahí, el trámite sigue con la recopilación de certificados , estudios e informes que respalden el cuadro de salud y permitan una evaluación integral. Después llega el turno con la Junta, que será la encargada de analizar el caso y definir si corresponde emitir o actualizar el certificado. Si la resolución es favorable, el documento puede ser retirado por una persona mayor de 18 años con DNI original y también queda disponible en versión digital dentro de Mi Argentina .

Hay otro punto importante para este año: no todos los certificados vencen exactamente cuando figura la fecha impresa. La Agencia Nacional de Discapacidad informó que los CUD con fecha de actualización o vencimiento durante 2025 conservan vigencia hasta esa misma fecha de 2026. En cambio, los certificados que debían renovarse entre 2022 y 2024 tuvieron que gestionar turno durante 2025.

Esa aclaración es clave porque evita movimientos innecesarios y ayuda a ordenar cada caso según el cronograma oficial. Dicho de otro modo, antes de salir a pedir turno conviene chequear si el certificado todavía está cubierto por la prórroga vigente. Esa verificación puede hacerse revisando la fecha, consultando con la Junta Evaluadora o siguiendo la información disponible en los canales oficiales.

Qué documentos conviene preparar antes del turno

En la práctica, buena parte del trámite se juega en la documentación. Cuanto más claro y actualizado esté el respaldo médico, más ordenada suele ser la evaluación. Por eso se recomienda conservar estudios complementarios, certificados recientes, informes de especialistas y toda constancia que permita explicar la situación funcional de la persona. También es útil guardar copias digitales y físicas, sobre todo si se trata de un certificado que debe renovarse periódicamente. La lógica no pasa solo por acumular papeles, sino por presentar evidencia concreta sobre las limitaciones, apoyos y necesidades existentes. Además, la Junta no evalúa únicamente el nombre de una patología, sino el impacto real que esa condición tiene en la autonomía, la movilidad, la comunicación, el aprendizaje o el desarrollo de la vida diaria.

Qué enfermedades pueden estar alcanzadas y qué no define el diagnóstico por sí solo

En este punto suele aparecer una confusión frecuente. Muchas personas buscan una lista cerrada de enfermedades que “dan CUD”, pero el criterio oficial no funciona así. Existen cuadros que aparecen de manera recurrente entre los casos evaluados, como discapacidades visuales, auditivas, motrices, mentales e intelectuales, además de algunas afecciones viscerales graves.

También hay normas específicas para ciertos diagnósticos, como la fibrosis quística. Sin embargo, el Estado aclara que el certificado no se otorga por una enfermedad en abstracto, ni siquiera por un diagnóstico confirmado, sino por la discapacidad que ese cuadro produce y por las limitaciones funcionales que genera. Por eso dos personas con el mismo diagnóstico pueden no tener idéntico resultado en la evaluación.

Con ese marco, abril de 2026 aparece como un buen momento para revisar la vigencia del certificado, ordenar la carpeta médica y confirmar si realmente corresponde iniciar la renovación. El CUD sigue siendo una herramienta central para acceder a tratamientos, apoyos y derechos concretos, pero el trámite exige atención en los detalles y una mirada caso por caso.

No alcanza con conocer el nombre del certificado ni con tener una patología diagnosticada. La clave está en entender cómo funciona la evaluación, qué documentación pide cada Junta y si la prórroga vigente alcanza o no al documento que tiene cada persona. Ahí, más que en cualquier atajo, está la diferencia entre hacer el trámite a tiempo o sumar demoras evitables.