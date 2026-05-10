Gaudium, la plataforma digital que busca conectar a la Iglesia
La herramienta permite gestionar, difundir y centralizar eventos católicos, con inscripciones online, pagos digitales y servicio gratuito.
En un contexto donde la digitalización se vuelve una herramienta clave para el encuentro y la evangelización, nace Gaudium, una plataforma digital pensada específicamente para la Iglesia Católica que permite gestionar, difundir y centralizar eventos católicos en un único espacio.
Impulsada por Proyecto Jeremías —el primer ecosistema emprendedor evangelizador de Latinoamérica—, Gaudium surge como respuesta a una necesidad concreta: facilitar la organización de actividades parroquiales, diocesanas y de movimientos, y al mismo tiempo lograr que más personas puedan conocer, participar y vincularse con la vida de la Iglesia.
La plataforma elimina las barreras de las inscripciones manuales, la dispersión de la información y la difusión limitada, transformando la gestión de eventos en una experiencia simple, ágil y efectiva.
Una solución creada para la vida de la Iglesia
Gaudium permite gestionar y administrar una amplia diversidad de actividades: retiros espirituales, peregrinaciones, cursos y jornadas de formación, conciertos, rifas, donaciones, encuentros juveniles y mucho más.
A través de su sistema, los organizadores pueden:
- Registrarse de forma gratuita y crear eventos en pocos minutos
- Recibir inscripciones online las 24 horas
- Gestionar pagos por transferencia, efectivo, Modo, Mercado Pago, Stripe y PayPal Acceder a estadísticas e indicadores en tiempo real sobre inscripciones, pagos y asistencia Mantener una base de datos histórica de inscriptos para futuras convocatorias
- Generar mayor alcance y profesionalizar la comunicación institucional
Impacto y misión
“Nuestra misión es conectar a la Iglesia facilitando la difusión de sus eventos, potenciando así su propósito fundamental: que más personas tengan un encuentro con Jesucristo”, expresan desde el equipo de Relaciones Institucionales de Gaudium.
Actualmente, organizaciones como Amigos de EWTN Latinoamérica, Junta Catequística Arquidiocesana de Buenos Aires, Convivencia con Dios, Entretiempo, Faro Films y parroquias como San Benito y Nuestra Señora del Socorro, ya confían en Gaudium para fortalecer sus comunidades y mejorar la experiencia de sus eventos.
Compromiso con la comunidad
Con el objetivo de acompañar a la Iglesia en su misión evangelizadora, Gaudium ofrece su servicio de manera gratuita para parroquias, movimientos, colegios católicos y asociaciones civiles, reafirmando su compromiso con el emprendedurismo católico y la transformación digital al servicio de la fe.