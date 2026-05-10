Gaudium, la plataforma digital que busca conectar a la Iglesia

En un contexto donde la digitalización se vuelve una herramienta clave para el encuentro y la evangelización, nace Gaudium, una plataforma digital pensada específicamente para la Iglesia Católica que permite gestionar, difundir y centralizar eventos católicos en un único espacio.

Impulsada por Proyecto Jeremías —el primer ecosistema emprendedor evangelizador de Latinoamérica—, Gaudium surge como respuesta a una necesidad concreta: facilitar la organización de actividades parroquiales, diocesanas y de movimientos, y al mismo tiempo lograr que más personas puedan conocer, participar y vincularse con la vida de la Iglesia .

La plataforma elimina las barreras de las inscripciones manuales, la dispersión de la información y la difusión limitada, transformando la gestión de eventos en una experiencia simple, ágil y efectiva.

Facilitar la organización de actividades parroquiales, diocesanas y de movimientos.

Gaudium permite gestionar y administrar una amplia diversidad de actividades: retiros espirituales, peregrinaciones, cursos y jornadas de formación, conciertos, rifas, donaciones, encuentros juveniles y mucho más.

A través de su sistema, los organizadores pueden:

Registrarse de forma gratuita y crear eventos en pocos minutos

Recibir inscripciones online las 24 horas

Gestionar pagos por transferencia, efectivo, Modo, Mercado Pago, Stripe y PayPal Acceder a estadísticas e indicadores en tiempo real sobre inscripciones, pagos y asistencia Mantener una base de datos histórica de inscriptos para futuras convocatorias

Generar mayor alcance y profesionalizar la comunicación institucional

Impacto y misión

“Nuestra misión es conectar a la Iglesia facilitando la difusión de sus eventos, potenciando así su propósito fundamental: que más personas tengan un encuentro con Jesucristo”, expresan desde el equipo de Relaciones Institucionales de Gaudium.

GAUDIUM 1 Gaudium permite gestionar y administrar una amplia diversidad de actividades: retiros espirituales, peregrinaciones, cursos y jornadas de formación. Archivo.

Actualmente, organizaciones como Amigos de EWTN Latinoamérica, Junta Catequística Arquidiocesana de Buenos Aires, Convivencia con Dios, Entretiempo, Faro Films y parroquias como San Benito y Nuestra Señora del Socorro, ya confían en Gaudium para fortalecer sus comunidades y mejorar la experiencia de sus eventos.

Compromiso con la comunidad

Con el objetivo de acompañar a la Iglesia en su misión evangelizadora, Gaudium ofrece su servicio de manera gratuita para parroquias, movimientos, colegios católicos y asociaciones civiles, reafirmando su compromiso con el emprendedurismo católico y la transformación digital al servicio de la fe.

IG: @gaudium_eventoscatolicos