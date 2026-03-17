Becas Manuel Belgrano 2026: Cómo inscribirse para cobrar $81.685 mensuales

El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria. Conocé las fechas límite, los requisitos de edad y el tope de ingresos familiares para anotarte.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, formalizó este martes la apertura del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano 2026. Mediante la Resolución 159/2026 publicada en el Boletín Oficial, se habilitó el proceso para que estudiantes de carreras universitarias y tecnicaturas clave para el desarrollo económico del país puedan acceder a un beneficio mensual de $81.685.

Calendario de inscripción: Fechas clave para 2026 La Secretaría de Educación estableció plazos diferenciados según la situación del alumno. Es fundamental respetar estas fechas para no quedar fuera del proceso de selección:

Renovaciones: Los estudiantes que ya cuentan con el beneficio y desean mantenerlo tienen tiempo hasta el 20 de marzo .

Nuevos postulantes: Quienes aspiren a recibir la beca por primera vez podrán inscribirse hasta el 3 de abril. Requisitos y quiénes pueden anotarse El programa apunta a fortalecer el capital humano en disciplinas estratégicas (minería, hidrocarburos, alimentos, energía, entre otras). Los requisitos principales para la Convocatoria 2026 son:

Nacionalidad: Argentinos nativos o naturalizados con DNI.

Edad: Hasta 30 años para ingresantes y hasta 35 años para estudiantes avanzados. (Sin límite de edad para personas con discapacidad o con hijos menores en hogares monoparentales).

Situación académica: Cursar de forma presencial en una universidad pública nacional o provincial. No se deben adeudar materias del nivel secundario.

Ingresos económicos: El ingreso del grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

Incompatibilidad: No se puede percibir de forma simultánea otras becas estatales como las Becas Progresar o las de la Fundación YPF. Dato clave: El cupo máximo para este año es de 36.000 becas, las cuales se asignarán mediante una evaluación socioeconómica y académica según los criterios del Reglamento General aprobado el pasado 27 de febrero.

Monto de la beca y forma de pago Para este ejercicio 2026, el monto mensual asignado a cada beneficiario se mantiene en $81.685. De acuerdo con la normativa vigente, este valor se abonará durante los 12 meses del año, sujeto al cumplimiento de los requisitos de regularidad que exige el programa.