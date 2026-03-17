Becas Manuel Belgrano 2026: Cómo inscribirse para cobrar $81.685 mensuales
El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria. Conocé las fechas límite, los requisitos de edad y el tope de ingresos familiares para anotarte.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, formalizó este martes la apertura del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano 2026. Mediante la Resolución 159/2026 publicada en el Boletín Oficial, se habilitó el proceso para que estudiantes de carreras universitarias y tecnicaturas clave para el desarrollo económico del país puedan acceder a un beneficio mensual de $81.685.
Calendario de inscripción: Fechas clave para 2026
La Secretaría de Educación estableció plazos diferenciados según la situación del alumno. Es fundamental respetar estas fechas para no quedar fuera del proceso de selección:
Renovaciones: Los estudiantes que ya cuentan con el beneficio y desean mantenerlo tienen tiempo hasta el 20 de marzo.
Nuevos postulantes: Quienes aspiren a recibir la beca por primera vez podrán inscribirse hasta el 3 de abril.
Requisitos y quiénes pueden anotarse
El programa apunta a fortalecer el capital humano en disciplinas estratégicas (minería, hidrocarburos, alimentos, energía, entre otras). Los requisitos principales para la Convocatoria 2026 son:
Nacionalidad: Argentinos nativos o naturalizados con DNI.
Edad: Hasta 30 años para ingresantes y hasta 35 años para estudiantes avanzados. (Sin límite de edad para personas con discapacidad o con hijos menores en hogares monoparentales).
Situación académica: Cursar de forma presencial en una universidad pública nacional o provincial. No se deben adeudar materias del nivel secundario.
Ingresos económicos: El ingreso del grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Incompatibilidad: No se puede percibir de forma simultánea otras becas estatales como las Becas Progresar o las de la Fundación YPF.
Dato clave: El cupo máximo para este año es de 36.000 becas, las cuales se asignarán mediante una evaluación socioeconómica y académica según los criterios del Reglamento General aprobado el pasado 27 de febrero.
Monto de la beca y forma de pago
Para este ejercicio 2026, el monto mensual asignado a cada beneficiario se mantiene en $81.685. De acuerdo con la normativa vigente, este valor se abonará durante los 12 meses del año, sujeto al cumplimiento de los requisitos de regularidad que exige el programa.
La inversión total para estas becas está garantizada por la Ley N° 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional, asegurando los fondos necesarios para los 36.000 cupos disponibles.
Carreras estratégicas y Universidades
La Resolución 159 introdujo una actualización en la lista de carreras y universidades participantes para adaptar la oferta a las demandas actuales del sistema productivo nacional. Los interesados pueden consultar el listado completo de instituciones y disciplinas alcanzadas en la página oficial del Programa Manuel Belgrano.