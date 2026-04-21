Anses: qué becas y beneficios siguen vigentes para inscribirse en abril
Anses mantiene abiertas las inscripciones a becas Progresar en abril, con distintas líneas y plazos según el nivel educativo.
Abril es un mes clave para los estudiantes y familias que buscan un alivio económico para sostener la escolaridad. Aunque las Becas Manuel Belgrano ya cerraron sus inscripciones el pasado 13 de abril, Anses y el Ministerio de Capital Humano mantienen abiertas otras líneas de asistencia.
Becas Progresar: últimos días para el nivel obligatorio
El programa que acompaña a jóvenes en su trayectoria educativa atraviesa su etapa final de inscripción para el nivel obligatorio, ya que el plazo vence el 24 de abril. Está dirigido a estudiantes de entre 16 y 24 años que buscan terminar la primaria o el secundario, y el trámite se realiza de manera digital a través de la web oficial o la app del programa.
En cuanto a los montos, el beneficio es de $35.000 mensuales. Sin embargo, Anses deposita el 80% de forma directa ($28.000), mientras que el 20% restante se acumula y se paga en un único monto al finalizar el ciclo lectivo, una vez que se acredita la regularidad escolar.
Progresar Superior y Enfermería
La línea destinada a estudiantes terciarios y universitarios tiene plazo de inscripción hasta el 30 de abril. En el caso de Enfermería, el programa contempla requisitos de edad más flexibles y busca acompañar la finalización de la carrera. El monto también es de $35.000 mensuales, con el mismo esquema de pago.
Lo que abre: Formación Profesional
Para quienes buscan capacitarse en oficios, la línea Progresar Formación Profesional abrirá sus inscripciones el 27 de abril y permanecerá disponible hasta noviembre. Está orientada a cursos avalados por el INET y permite inscribirse a personas de hasta 35 años que no tengan empleo formal.
Cómo anotarse
La inscripción se realiza de forma 100% online. Los interesados deben ingresar a las plataformas oficiales con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, es obligatorio completar la encuesta socioeconómica, requisito necesario para que Anses evalúe y otorgue el beneficio.