Anses: qué becas y beneficios siguen vigentes para inscribirse en abril

Anses mantiene abiertas las inscripciones a becas Progresar en abril, con distintas líneas y plazos según el nivel educativo.

Abril es un mes clave para los estudiantes y familias que buscan un alivio económico para sostener la escolaridad. Aunque las Becas Manuel Belgrano ya cerraron sus inscripciones el pasado 13 de abril, Anses y el Ministerio de Capital Humano mantienen abiertas otras líneas de asistencia.

Becas Progresar: últimos días para el nivel obligatorio El programa que acompaña a jóvenes en su trayectoria educativa atraviesa su etapa final de inscripción para el nivel obligatorio, ya que el plazo vence el 24 de abril. Está dirigido a estudiantes de entre 16 y 24 años que buscan terminar la primaria o el secundario, y el trámite se realiza de manera digital a través de la web oficial o la app del programa.

En cuanto a los montos, el beneficio es de $35.000 mensuales. Sin embargo, Anses deposita el 80% de forma directa ($28.000), mientras que el 20% restante se acumula y se paga en un único monto al finalizar el ciclo lectivo, una vez que se acredita la regularidad escolar.

Progresar Superior y Enfermería La línea destinada a estudiantes terciarios y universitarios tiene plazo de inscripción hasta el 30 de abril. En el caso de Enfermería, el programa contempla requisitos de edad más flexibles y busca acompañar la finalización de la carrera. El monto también es de $35.000 mensuales, con el mismo esquema de pago.

Cómo saber el estado de mi solicitud para las becas progresar Foto: Télam Los estudiantes pueden anotarse a Progresar a través de la web o la app oficial. Telam