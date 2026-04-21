Anses deja atrás otra tanda de pagos y este martes 21 concentra tres prestaciones
La Anses continúa con el calendario de pagos. Conocé cuáles son los cinco grupos que reciben su haber mensual hoy.
El cronograma de Anses avanzará este martes 21 de abril con una jornada más acotada que las anteriores. A esta altura del mes, ya quedaron completados los pagos de Pensiones No Contributivas y también los de prenatal y maternidad, por lo que la fecha quedará enfocada en jubilaciones mínimas y asignaciones que todavía siguen su recorrido por terminación del DNI. El esquema oficial de cobros de abril puede consultarse en el calendario de pagos del organismo.
En paralelo, abril se liquida con una actualización de 2,90% en las prestaciones que paga Anses. Ese ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, dentro del mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. Para este mes, además, la AUH se actualizó a $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad a $445.003.
Quiénes cobran este martes 21 de abril en Anses
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 7
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 7
Además, siguen vigentes las prestaciones que no dependen de la terminación del DNI:
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
De esta manera, Anses atraviesa otra fecha del calendario de abril con un esquema que se va achicando en cantidad de prestaciones a medida que pasan los días. El cronograma seguirá luego con nuevas fechas para jubilaciones mínimas, AUH y AUE, antes de pasar a los haberes que superan el mínimo.