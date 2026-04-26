AFS abre convocatoria a becas completas para estudiar y vivir en Japón
Dos estudiantes de Argentina y Uruguay podrán acceder a una experiencia única de intercambio cultural en Japón a través de una beca total impulsada junto al Ministerio de Educación japonés.
AFS Argentina & Uruguay anuncia la apertura de la convocatoria a las Becas MEXT 2026, una oportunidad exclusiva para jóvenes que estudian japonés y desean profundizar su formación lingüística y cultural en uno de los países más fascinantes del mundo.
En esta edición, se otorgarán dos becas completas para estudiantes de Argentina y Uruguay, en el marco de un programa desarrollado junto al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón(MEXT).
El programa consiste en una experiencia de intercambio cultural de 4 semanas, que se llevará a cabo del 5 de octubre al 8 de noviembre de 2026, e incluye participación en actividades educativas, inmersión cultural y convivencia con una familia anfitriona japonesa.
Una experiencia que transforma
Las Becas MEXT están dirigidas a jóvenes que ya cuentan con conocimientos del idioma japonés y buscan llevar su aprendizaje a un nuevo nivel a través de la experiencia directa. Durante su estadía, los participantes no solo perfeccionarán el idioma, sino que también desarrollarán habilidades interculturales clave para su futuro académico y profesional.
“Este tipo de oportunidades permiten que los jóvenes no solo aprendan un idioma, sino que vivan una cultura desde adentro, desarrollando una mirada global y habilidades que los acompañarán toda la vida”, destacan desde AFS Argentina & Uruguay.
¿Quiénes pueden postularse?
Podrán aplicar estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:
- Haber nacido entre el 2 de abril de 2008 y el 1 de abril de 2011
- Contar con nivel de inglés mínimo B1
- Tener conocimientos previos de idioma japonés
- No haber finalizado la escuela secundaria
- Contar con autorización de madre, padre o tutor para viajar solo al exterior
- Tener pasaporte vigente para viajar entre octubre y noviembre de 2026
- Completar el formulario de inscripción y la documentación requerida
Fechas clave
- Apertura de convocatoria: 20 de abril de 2026
- Cierre de postulación: 31 de mayo de 2026
- Anuncio de ganadores: 9 de junio de 2026
- Viaje a Japón: 5 de octubre al 8 de noviembre de 2026
Las personas interesadas pueden postularse completando el formulario online haciendo click aqui.
Las Becas MEXT forman parte de una iniciativa del gobierno japonés para promover el intercambio cultural y el aprendizaje del idioma japonés en jóvenes de todo el mundo. A través de AFS Japón, esta oportunidad se extiende a estudiantes de Argentina y Uruguay, fortaleciendo los lazos educativos y culturales entre ambos países.