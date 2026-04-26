AFS abre convocatoria a becas completas para estudiar y vivir en Japón

Dos estudiantes de Argentina y Uruguay podrán acceder a una experiencia única de intercambio cultural en Japón a través de una beca total impulsada junto al Ministerio de Educación japonés.

AFS Argentina & Uruguay anuncia la apertura de la convocatoria a las Becas MEXT 2026

AFS Argentina & Uruguay anuncia la apertura de la convocatoria a las Becas MEXT 2026, una oportunidad exclusiva para jóvenes que estudian japonés y desean profundizar su formación lingüística y cultural en uno de los países más fascinantes del mundo.

En esta edición, se otorgarán dos becas completas para estudiantes de Argentina y Uruguay, en el marco de un programa desarrollado junto al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón(MEXT).

El programa consiste en una experiencia de intercambio cultural de 4 semanas, que se llevará a cabo del 5 de octubre al 8 de noviembre de 2026, e incluye participación en actividades educativas, inmersión cultural y convivencia con una familia anfitriona japonesa.

Una experiencia que transforma Las Becas MEXT están dirigidas a jóvenes que ya cuentan con conocimientos del idioma japonés y buscan llevar su aprendizaje a un nuevo nivel a través de la experiencia directa. Durante su estadía, los participantes no solo perfeccionarán el idioma, sino que también desarrollarán habilidades interculturales clave para su futuro académico y profesional.

“Este tipo de oportunidades permiten que los jóvenes no solo aprendan un idioma, sino que vivan una cultura desde adentro, desarrollando una mirada global y habilidades que los acompañarán toda la vida”, destacan desde AFS Argentina & Uruguay.