WhatsApp prepara una de las funciones más esperadas: se podrá programar mensajes

WhatsApp avanza en el desarrollo de una nueva herramienta que podría cambiar la forma en que millones de usuarios gestionan sus conversaciones diarias. La plataforma de mensajería de Meta trabaja en una función que permitirá programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

La novedad fue detectada en versiones beta de la aplicación y apunta a convertirse en una de las actualizaciones más solicitadas por los usuarios durante los últimos años. Hasta ahora, quienes necesitaban enviar mensajes programados debían utilizar aplicaciones de terceros o realizar configuraciones complejas en sus dispositivos.

Según la información disponible, el sistema permitirá redactar un mensaje, seleccionar el día y la hora de envío y dejarlo almacenado dentro de la aplicación hasta el momento indicado. Una vez cumplido el plazo, WhatsApp enviará automáticamente el contenido al destinatario elegido.

La herramienta estaría disponible tanto para conversaciones individuales como para grupos, ampliando las posibilidades de organización personal y profesional. Entre sus posibles usos se destacan recordatorios, felicitaciones de cumpleaños, comunicaciones laborales y mensajes dirigidos a contactos que se encuentran en diferentes zonas horarias.

Otro de los aspectos destacados es que los usuarios podrán revisar, modificar o eliminar los mensajes programados antes de que sean enviados. De esta manera, la función ofrecerá un mayor control sobre las comunicaciones y evitará errores o envíos innecesarios.

Especialistas señalan que esta característica ya existe desde hace tiempo en otras plataformas de mensajería, como Telegram, por lo que su llegada a WhatsApp representa un paso importante para equiparar funcionalidades con sus principales competidores.

Por el momento, Meta no confirmó una fecha oficial para el lanzamiento global de la herramienta. La función continúa en fase de pruebas y podría llegar primero a los usuarios de versiones beta antes de extenderse al resto de los dispositivos Android, iPhone y WhatsApp Web.

La incorporación de los mensajes programados forma parte de una serie de novedades en las que trabaja WhatsApp para mejorar la experiencia de uso y ofrecer mayores opciones de productividad dentro de la aplicación más utilizada del mundo para la comunicación instantánea.