WhatsApp elevará los requisitos mínimos de sistema en dispositivos de Apple

WhatsApp anunció un cambio de compatibilidad técnica para finales de año. Los usuarios deberán actualizar sus terminales para mantener el servicio.

El mantenimiento de las plataformas de comunicación digital demanda la revisión periódica de los entornos lógicos antiguos. La compañía Meta anunció que, a partir del próximo 30 de noviembre, WhatsApp exigirá versiones más recientes de los sistemas operativos móviles para garantizar las condiciones de seguridad dentro de su interfaz virtual.

Modificaciones en los requisitos técnicos para el entorno iOS La corporación tecnológica estadounidense aplica estas directrices para concentrar sus recursos en los sistemas modernos de almacenamiento y protección de datos. Según detalla el comunicado oficial emitido por los desarrolladores de la aplicación, cada año evalúan cuáles son los programas informáticos más viejos y qué sectores registran la menor cantidad de usuarios activos. Las terminales antiguas no disponen de los parches de seguridad actuales o carecen de los componentes mecánicos necesarios para ejecutar las funciones complejas del mensajero de forma estable.

WhatsApp Soporte - Interna 1 La plataforma WhatsApp suspenderá el acceso a los sistemas de mensajería en las interfaces que no alcancen la versión 15.5. WhatsApp El nuevo piso de compatibilidad afectará de forma directa a las plataformas móviles de la manzana. Las especificaciones técnicas estipulan que el servicio requerirá las ediciones de iOS 15.5 o superiores, replicando la misma exigencia para las tabletas mediante la versión iPadOS 15.5. Esta medida sucede a la restricción implementada durante el período anterior, cuando la firma fijó el límite en la variante 15.1, anulando el ingreso de los modelos iPhone 5s y la familia iPhone 6 de los servidores de datos.

Modelos de teléfonos que deben actualizar su software de fábrica La disposición técnica de la empresa no generará una interrupción masiva de las comunicaciones en esta oportunidad debido a la compatibilidad de las actualizaciones. La totalidad de los dispositivos móviles que soportan la edición 15.1 admiten también la instalación del parche 15.5, facilitando que el proceso de transición ocurra mediante una descarga regular de datos sin obligar al recambio físico del aparato. La previsión del anuncio busca dar un margen de maniobra a los consumidores para configurar sus equipos antes de la fecha límite establecida.

El cuidado de las configuraciones lógicas debe centrarse en los terminales de generaciones previas que todavía circulan en el mercado de reventa nacional. Los propietarios de teléfonos como el iPhone 6s, la serie iPhone 7 y el modelo SE de primera generación tienen que verificar que sus sistemas corran bajo la variante de firmware 15.8.8. Esta misma precaución técnica rige para las tabletas iPad Air 2 e iPad mini 4, garantizando la continuidad del soporte informático básico frente al apagón programado para el inicio del verano.