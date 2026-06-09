WhatsApp: cuál es el truco para enviar una ubicación falsa sin que lo noten

WhatsApp tiene un truco para enviar una ubicación que no es real para mantener la privacidad y que los usuarios no lo noten.

En tiempos donde la privacidad digital se vuelve cada vez más relevante, los usuarios de WhatsApp buscan alternativas para proteger su ubicación sin dejar de utilizar las funciones de la aplicación. En este contexto, comenzó a circular un truco sencillo que permite enviar una ubicación distinta a la real, sin necesidad de instalar herramientas complejas.

WhatsApp con trucos infalibles con la ubicación Uno de los métodos más fáciles consiste en aprovechar el sistema de ubicaciones sugeridas dentro de la app. Al abrir un chat y seleccionar la opción de compartir ubicación, el usuario puede elegir entre distintos lugares cercanos —como comercios, plazas o direcciones— que aparecen en el mapa.

Al seleccionar cualquiera de estos puntos, el receptor verá esa ubicación como si fuera la del emisor, aunque no corresponda con su posición real.

Otra alternativa permite ir más allá y enviar ubicaciones de cualquier parte del mundo. Para hacerlo, basta con utilizar el buscador dentro del mapa de la aplicación, escribir una dirección específica y compartirla. De esta manera, la ubicación enviada puede estar en otra ciudad o incluso en otro país, sin restricciones geográficas.

Para quienes utilizan dispositivos Android, existe además una opción más avanzada: simular la ubicación del GPS. Este método requiere activar las opciones de desarrollador del teléfono e instalar una aplicación que permita modificar la localización del sistema. Una vez configurada, todas las apps —incluido WhatsApp— interpretarán esa ubicación falsa como real, incluso en la función de ubicación en tiempo real.