WhatsApp: cómo se puede publicar Estados sin abrir la app

La aplicación de mensajería WhatsApp continúa incorporando herramientas para simplificar la experiencia de sus usuarios. En esta ocasión, la plataforma comenzó a implementar una innovadora función que permite ver y crear estados directamente desde la pantalla de inicio del celular, sin necesidad de ingresar a la app.

Se trata de un nuevo widget que, en una primera etapa, está disponible en dispositivos iOS y que próximamente llegará también a Android. Esta herramienta busca agilizar una de las funciones más utilizadas por los usuarios: los estados, una sección clave para compartir contenido efímero con contactos.

Hasta ahora, quienes querían consultar o publicar un estado debían abrir WhatsApp y navegar dentro de la aplicación. Con esta actualización, el proceso se simplifica notablemente: el usuario puede acceder a los estados recientes o subir contenido con apenas un toque desde la pantalla principal del teléfono.

El widget ofrece distintas opciones de visualización. Por un lado, un formato compacto que muestra el estado de un contacto, y por otro, una versión ampliada que permite ver varias actualizaciones recientes al mismo tiempo.

Otra de las novedades es que el sistema prioriza los estados según la interacción del usuario. Es decir, se mostrarán primero los contactos con los que se mantiene mayor actividad, lo que hace que la experiencia sea más personalizada y relevante.

Además, el acceso directo para crear estados permite publicar fotos, videos o textos en pocos segundos, eliminando pasos intermedios y favoreciendo la inmediatez.

Esta actualización forma parte de una serie de cambios que la aplicación viene desarrollando en 2026, con el objetivo de hacer más ágil y dinámica la comunicación diaria. La incorporación del widget responde a la creciente demanda de herramientas rápidas, accesibles y cada vez más integradas al uso cotidiano del smartphone.