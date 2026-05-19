Miles de usuarios reportaron fallas en WhatsApp Web y un insólito error con Facebook

La falla generó sorpresa porque, al intentar ingresar, el sistema redirigía automáticamente a una pantalla de inicio de sesión de Facebook.

Miles de usuarios reportaron este martes 19 de mayo una falla en WhatsApp Web y en la aplicación de escritorio de la plataforma de mensajería, lo que generó confusión y una rápida ola de comentarios en redes sociales. Después de una hora, el servicio se reestableció.

El error llamó especialmente la atención porque, al intentar ingresar a WhatsApp Web o abrir la versión para computadoras, el sistema redirigía automáticamente a los usuarios hacia una pantalla de inicio de sesión de Facebook.

La situación provocó preocupación entre algunos usuarios, que sospecharon de posibles ataques informáticos o virus. Sin embargo, se trata de una falla del servicio vinculada al ecosistema de plataformas de Meta y no de un problema de seguridad en los dispositivos.