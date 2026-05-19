Miles de usuarios reportaron fallas en WhatsApp Web y un insólito error con Facebook
La falla generó sorpresa porque, al intentar ingresar, el sistema redirigía automáticamente a una pantalla de inicio de sesión de Facebook.
Miles de usuarios reportaron este martes 19 de mayo una falla en WhatsApp Web y en la aplicación de escritorio de la plataforma de mensajería, lo que generó confusión y una rápida ola de comentarios en redes sociales. Después de una hora, el servicio se reestableció.
El error llamó especialmente la atención porque, al intentar ingresar a WhatsApp Web o abrir la versión para computadoras, el sistema redirigía automáticamente a los usuarios hacia una pantalla de inicio de sesión de Facebook.
La situación provocó preocupación entre algunos usuarios, que sospecharon de posibles ataques informáticos o virus. Sin embargo, se trata de una falla del servicio vinculada al ecosistema de plataformas de Meta y no de un problema de seguridad en los dispositivos.
Hasta el momento, la compañía no emitió un comunicado oficial sobre el origen del inconveniente ni informó cuánto tiempo demandará normalizar el funcionamiento del servicio. Mientras tanto, la aplicación móvil de WhatsApp continuaba operando con normalidad en la mayoría de los casos.