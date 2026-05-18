WhatsApp prueba una nueva función en los mensajes "bombita" o efímeros: de qué se trata

La aplicación de mensajería WhatsApp continúa avanzando en el desarrollo de herramientas centradas en la privacidad. Según reveló una reciente prueba en versiones beta, la plataforma está experimentando con nuevas opciones para los mensajes que desaparecen, una función que ya forma parte de su ecosistema pero que ahora sumaría mayor control para los usuarios.

El cambio más importante introduce un sistema denominado “Después de leer” (After Reading). A diferencia del funcionamiento actual —donde los mensajes se eliminan tras un período fijo desde su envío—, esta nueva modalidad activa un temporizador una vez que el destinatario abre el mensaje.

Esto implica que el contenido no comenzará a “contar” su tiempo de vida hasta que sea visto, lo que representa un giro relevante en la lógica de los mensajes efímeros. De esta manera, los usuarios podrán elegir cuánto tiempo permanece visible un mensaje luego de su lectura.

En esta nueva función, los tiempos disponibles serían más breves y personalizables:

5 minutos

1 hora

12 horas

Estos plazos se suman a las opciones tradicionales de 24 horas, 7 días o 90 días que ya existen en la plataforma.

El objetivo es ofrecer alternativas más adaptadas a conversaciones sensibles o información que no debería permanecer disponible por mucho tiempo.

Cómo funcionará en la práctica

El sistema contempla comportamientos distintos según el dispositivo:

En el teléfono del remitente, el mensaje se elimina según el temporizador configurado desde el envío.

En el del receptor, el conteo comienza recién cuando abre el mensaje.

Esto permite que el contenido siga disponible aunque el destinatario tarde en verlo, pero desaparezca rápidamente una vez que accede a él.

Por ahora, esta herramienta se encuentra en fase beta tanto en Android como en iOS, y su activación no será automática: los usuarios deberán habilitarla manualmente en la configuración.

Como ocurre con otras funciones en desarrollo, no hay una fecha confirmada para su lanzamiento global. Sin embargo, su aparición en versiones de prueba indica que forma parte de la estrategia de Meta para reforzar la privacidad y el control sobre la información compartida.