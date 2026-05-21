WhatsApp prepara nuevos emojis pero solo para algunos: los detalles

WhatsApp podría incorporar una nueva tanda de emojis con diseños completamente renovados para usuarios de Android en las próximas actualizaciones del sistema operativo. La novedad forma parte de los cambios visuales que Google prepara para Android 17 y apunta a ofrecer íconos más expresivos, tridimensionales y modernos.

Entre las modificaciones más llamativas aparecen nuevas expresiones faciales , rediseños de animales, objetos y símbolos clásicos que forman parte de las conversaciones cotidianas dentro de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

Según las filtraciones difundidas en medios especializados, Google trabaja sobre una nueva línea visual llamada “Noto 3D”, que busca dejar atrás el estilo plano tradicional de Android para acercarse a diseños con mayor profundidad y dinamismo.

Caras con expresiones más detalladas

Una tortuga rediseñada con aspecto más realista

Nuevas versiones de las fases lunares

Objetos con sombras y volumen

Emojis con apariencia más cercana a ilustraciones animadas

La actualización también incluiría mejoras en la coherencia estética entre WhatsApp y el sistema operativo Android, algo que históricamente generó diferencias visuales frente a iPhone y otras plataformas.

Qué nuevos emojis podrían llegar

Además de los rediseños, Unicode ya aprobó una serie de nuevos emojis que comenzarían a verse en WhatsApp durante 2026. Entre ellos aparecen:

La “cara distorsionada”

Un yeti o criatura peluda

Orcas

Un cofre del tesoro

Un trombón

Un desprendimiento de tierra

Nuevos bailarines de género neutro

La llamada “cara distorsionada” es una de las incorporaciones más esperadas, ya que permitirá expresar incomodidad, sorpresa o confusión de una manera más exagerada y visual.

Por el momento, las novedades comenzaron a aparecer en versiones beta de WhatsApp para Android, disponibles únicamente para usuarios inscriptos en el programa de pruebas de Google Play.

Quienes tengan instalada la versión beta 2.26.13.5 ya pueden visualizar algunos de los nuevos íconos directamente desde el teclado de emojis de la aplicación. El despliegue, sin embargo, será gradual y podría tardar varias semanas en llegar a todos los dispositivos.

La renovación estética de emojis forma parte de una estrategia más amplia de Google para modernizar Android y competir de forma más directa con el ecosistema visual de Apple.