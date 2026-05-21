WhatsApp prepara nuevos emojis pero solo para algunos: los detalles
WhatsApp confirmó que se vienen nuevos emojis, pero solamente para usuarios con Android. Cómo obtenerlos.
WhatsApp podría incorporar una nueva tanda de emojis con diseños completamente renovados para usuarios de Android en las próximas actualizaciones del sistema operativo. La novedad forma parte de los cambios visuales que Google prepara para Android 17 y apunta a ofrecer íconos más expresivos, tridimensionales y modernos.
Entre las modificaciones más llamativas aparecen nuevas expresiones faciales, rediseños de animales, objetos y símbolos clásicos que forman parte de las conversaciones cotidianas dentro de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.
Emojis más realistas y con efecto 3D en WhatsApp
Según las filtraciones difundidas en medios especializados, Google trabaja sobre una nueva línea visual llamada “Noto 3D”, que busca dejar atrás el estilo plano tradicional de Android para acercarse a diseños con mayor profundidad y dinamismo.
Dentro de los cambios ya conocidos se destacan:
- Caras con expresiones más detalladas
- Una tortuga rediseñada con aspecto más realista
- Nuevas versiones de las fases lunares
- Objetos con sombras y volumen
- Emojis con apariencia más cercana a ilustraciones animadas
La actualización también incluiría mejoras en la coherencia estética entre WhatsApp y el sistema operativo Android, algo que históricamente generó diferencias visuales frente a iPhone y otras plataformas.
Qué nuevos emojis podrían llegar
Además de los rediseños, Unicode ya aprobó una serie de nuevos emojis que comenzarían a verse en WhatsApp durante 2026. Entre ellos aparecen:
- La “cara distorsionada”
- Un yeti o criatura peluda
- Orcas
- Un cofre del tesoro
- Un trombón
- Un desprendimiento de tierra
- Nuevos bailarines de género neutro
La llamada “cara distorsionada” es una de las incorporaciones más esperadas, ya que permitirá expresar incomodidad, sorpresa o confusión de una manera más exagerada y visual.
Por el momento, las novedades comenzaron a aparecer en versiones beta de WhatsApp para Android, disponibles únicamente para usuarios inscriptos en el programa de pruebas de Google Play.
Quienes tengan instalada la versión beta 2.26.13.5 ya pueden visualizar algunos de los nuevos íconos directamente desde el teclado de emojis de la aplicación. El despliegue, sin embargo, será gradual y podría tardar varias semanas en llegar a todos los dispositivos.
La renovación estética de emojis forma parte de una estrategia más amplia de Google para modernizar Android y competir de forma más directa con el ecosistema visual de Apple.