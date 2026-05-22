Así es el "modo incógnito" de Meta AI: conversaciones temporales y secretas en tu celular

WhatsApp dio el paso más esperado en seguridad digital. La plataforma activó el nuevo chat incógnito con Meta AI , una herramienta diseñada para realizar consultas con total confidencialidad. A diferencia de otros sistemas, este entorno procesa los datos de forma temporal, garantizando que nadie pueda acceder a tus conversaciones.

El funcionamiento es tan simple como disruptivo . Al iniciar una sesión en este modo, el usuario accede a una interfaz paralela donde los mensajes desaparecen por completo una vez cerrada la ventana.

Esta actualización responde a una necesidad crítica de los usuarios actuales: el miedo a filtrar datos sensibles. Hoy en día, es común recurrir a la inteligencia artificial para redactar correos corporativos confidenciales o estructurar presupuestos familiares.

El nuevo chat incógnito de Meta AI se sumará directamente a la interfaz habitual de WhatsApp en los próximos meses. Foto: Archivo

Cómo se accede y por qué todavía no aparece en todos los celulares

Meta acaba de anunciar el lanzamiento de esta herramienta y confirmó que el chat incógnito se implementará de forma progresiva en los próximos meses, tanto en WhatsApp como en la app independiente de Meta AI.

Al tratarse de un despliegue global y escalonado, la función irá apareciendo de a poco en las distintas regiones a través de las actualizaciones de las tiendas de Android y iPhone