WhatsApp: cómo crear fondos para videollamadas con inteligencia artificial

La herramienta de inteligencia artificial de Meta integrada en WhatsApp posibilita la creación de fondos de videollamada a medida.

WhatsApp cuenta con una función que permite crear fondos personalizados con inteligencia artificial para utilizar durante las videollamadas. La herramienta de Meta AI genera imágenes a partir de las indicaciones que escribe el usuario y ofrece una nueva forma de personalizar la cámara.

Esta función puede ser útil para quienes buscan cambiar el aspecto del espacio que aparece detrás de ellos durante una videollamada, además de ofrecer diferentes alternativas para darle un toque más divertido y original a las conversaciones.

La herramienta de Meta AI permite generar diferentes imágenes a partir de las indicaciones que escribe cada usuario. Foto: Freepik Cómo crear un fondo con IA en WhatsApp Para generar un fondo personalizado no es necesario recurrir a otras aplicaciones. La herramienta se encuentra integrada en la cámara y en las videollamadas de WhatsApp. Para utilizarla, hay que seguir estos pasos:

Abrir la cámara de WhatsApp o ingresar a una videollamada.

Tocar el ícono de efectos de llamada.

Seleccionar la opción Fondos.

Deslizar entre las alternativas disponibles y tocar Crear con IA.

Escribir en el campo de texto una descripción del fondo que se quiere generar.

Tocar el ícono de siguiente para que la inteligencia artificial genere las imágenes. Cómo quitar el fondo de una videollamada Si después de utilizar un fondo generado con inteligencia artificial se quiere volver a la imagen original, el procedimiento también es sencillo. Durante la videollamada o al utilizar la cámara de WhatsApp, hay que ingresar nuevamente a los efectos y seleccionar el ícono de eliminar fondo. De esta manera, el fondo personalizado dejará de aplicarse.

Una función que utiliza Meta AI Los fondos son generados mediante un servicio de Meta AI, por lo que las imágenes se crean a partir de las indicaciones que introduce cada usuario. La herramienta permite experimentar con diferentes descripciones para obtener resultados personalizados.