El Niño genera una inusual sucesión de 3 huracanes que avanzan por el Pacífico

El Océano Pacífico atraviesa un período de actividad inusual con tres huracanes desplazándose de manera simultánea. El fenómeno se desarrolla en un contexto de temperaturas oceánicas elevadas y anomalías atmosféricas asociadas al fenómeno de El Niño , que puede modificar los patrones climáticos en distintas regiones del planeta.

Los sistemas que concentran la atención son el huracán Lowell, que alcanzó el miércoles la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, y el huracán Karina, que llegó a categoría 4. A ellos se sumó Marie, que durante las últimas horas se intensificó desde tormenta tropical hasta convertirse en huracán, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes según la velocidad de sus vientos. Los ciclones de categoría 4 presentan vientos máximos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora, mientras que los de categoría 5 superan los 251 kilómetros por hora y pueden provocar daños catastróficos. En el caso de Marie, tras su intensificación a huracán, se registraron vientos máximos sostenidos cercanos a los 130 kilómetros por hora.

Por el momento, los pronósticos indican que Lowell y Karina pasarían lejos de las costas de Hawái, aunque su desplazamiento podría generar marejadas y condiciones marítimas peligrosas durante los próximos días, según informó el medio DW.

La actividad registrada en el Pacífico se produce en un contexto de aguas oceánicas más cálidas de lo habitual. Las altas temperaturas de la superficie del mar aportan mayor cantidad de energía a los sistemas tropicales y pueden favorecer su formación e intensificación.

Este escenario está relacionado con El Niño, un fenómeno climático que se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial y que puede alterar la circulación atmosférica. Sus efectos no se limitan a la región donde se produce el calentamiento, sino que pueden modificar los patrones de lluvias, temperaturas y actividad ciclónica a miles de kilómetros de distancia.

El impacto de El Niño también se siente en otras regiones

La influencia de El Niño tampoco se limita a la formación de ciclones en el Pacífico. Las alteraciones en la circulación atmosférica pueden provocar cambios en las precipitaciones y afectar actividades económicas y ecosistemas en diferentes partes del mundo.

En Sudán, por ejemplo, se ha registrado un retraso en lluvias consideradas fundamentales para la región, acompañado por una fuerte caída en el nivel del río Nilo. En Perú, uno de los principales productores mundiales de anchoas, el calentamiento de las aguas del Pacífico también afecta la actividad pesquera y genera preocupación por los niveles de producción.