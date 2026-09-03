El Niño: ¿qué pasa en el Océano Pacífico y por qué su temperatura no para de subir?

¿Por qué se habla tanto de que el Océano Pacífico se está calentando y qué pasará ahora? El Niño y la razón por la que todos hablan.

El Océano Pacífico está registrando un calentamiento tan extremo que los científicos temen que sea el mayor evento térmico jamás documentado. Este fenómeno rompe los parámetros habituales de la naturaleza y amenaza con transformar la vida en todo el planeta. El impacto de estas aguas hirvientes trasciende los mapas meteorológicos y golpea de forma directa la biodiversidad.

Cuando el motor térmico de la Tierra se descontrola El fenómeno conocido como El Niño consiste en un incremento inusual de la temperatura en las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Los vientos habituales se debilitan y el calor que antes quedaba atrapado en el fondo se libera hacia la superficie y la atmósfera. La escala actual sugiere un sobrecalentamiento sin precedentes, impulsado de la mano por el cambio climático global.

Este exceso de calor actúa como un motor fuera de control para el clima global. Al evaporarse tanta agua tibia, las corrientes de aire cambian de trayectoria y distorsionan las lluvias en varios continentes. Unas regiones sufren sequías brutales mientras otras enfrentan inundaciones devastadoras y olas de calor sin tregua.