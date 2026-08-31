Un sismo de magnitud 5 en el océano Pacífico se sintió en zonas de Mendoza y San Juan

El movimiento sísmico tuvo epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas de Chile, y fue percibido en sectores cordilleranos.

Un sismo de magnitud 5 fue registrado este lunes por la noche en el océano Pacífico y, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento fue percibido en algunas zonas de San Juan y de la cordillera de Mendoza.

El fenómeno ocurrió a las 21:38 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El organismo ubicó el epicentro en las coordenadas 31,6° de latitud sur y 72,22° de longitud oeste, frente a las costas de Chile.

Dónde se ubicó el epicentro del sismo Según el reporte oficial, el epicentro se localizó a 348 kilómetros al noroeste de Mendoza, a 352 kilómetros al oeste de San Juan y a 76 kilómetros al noroeste de Los Vilos, en territorio chileno.