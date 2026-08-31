El SMN emitió un alerta por Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora

Según el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan ráfagas que pueden superar los 70 Km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por viento Zonda para este martes en el sur de Mendoza. Según el SMN, el fenómeno afectará la zona baja de Malargüe.

“El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por Zonda para este martes en el sur de Mendoza. A qué hora bajaría el Zonda este martes Para este martes, además, se anticipa viento débil del norte en la franja Este de la provincia, desde las 10 hasta las 18. El Zonda bajaría cerca de las 7 y hasta las 19, también afectaría toda la precordillera provincial, con velocidades promedio de 40 km/h.

Podría presentarse de forma débil en el Oeste del Valle de Uco.